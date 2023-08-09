唔想洗衫難乾又易噏？咩功能夠乾淨？超薄身變頻洗衣乾衣機推薦！

香港人生活繁忙，居住空間寸金尺土，可以晾衣的時間及地方都不多，加上如遇上潮濕天氣，更好易有「噏」味，所以不少人都想入手2合1的洗衣乾衣機一次過解決兩個問題！但同時又怕洗衣乾衣機厚身會佔好多空間，又怕會有洗得不夠乾淨、不耐用等問題，最終不知如何入手選購！今次就特別推介絕對適合香港「窩居」的洗衣乾衣機，TOSHIBA全新T15系列超薄身470mm前置式變頻洗衣乾衣機！以下立即為大家解構T15系列有什麼優點，以及4大選購洗衣乾衣機要點！



要點一：機身尺寸與洗衣容量要看清！

選購洗衣乾衣機第一步要清楚不同的數字，首先是要量度放置洗衣乾衣機的空間，如果是新裝修入伙，洗衣乾衣機的機身尺寸亦好影響家居室內設計及廚櫃訂造的尺寸，所以千萬要量度準確，因為「唔啱位」過唔到屋企走廊之餘亦未必可以退貨！另外大家亦要知道需要的洗衣容量，因為如果買多了洗衣機的容量，除了浪費水亦浪費水費！一般洗衣機的容量以「公升」分類，7至8公升的洗衣機就較適合3至4人的小家庭及洗衣頻率高的家庭使用。

而TOSHIBA全新T15系列前置式變頻洗衣乾衣機深度只有470mm，淨機身尺寸470mm（深） x 595mm（闊） x 850mm（高）就完全切合香港人窩居需要，方便大家放置於家居不同角落，而小巧身形亦有8公斤洗衣及5公斤乾衣容量，即使5人家庭都可以使用，符合香港一般家庭需要。而且T15系列更分別有白色及莫蘭迪灰2款顏色選擇，無論是簡約還是型格的家居風格都配合得到！

TOSHIBA T15系列前置式變頻洗衣乾衣機超薄身設計只有470mm深度，擺放於廚房的廚櫃位置，都完全沒有問題！

要點二：洗衣功能夠乾淨？可否抗菌？

疫後大家更注重健康，除了希望衣物洗完不會泛黃，更怕洗衣機滾筒因機身水氣加上殘餘洗衣粉因而滋生細菌，洗完的衣服有機會令皮膚痕癢，所以大家要留意洗衣乾衣機有沒有專門針對以上問題的功能。

針對衣物泛黃，T15系列前置式變頻洗衣乾衣機就採用東芝獨有的UFB超納米泡泡技術， UFB超微納米泡泡，比衣物纖維縫隙小200倍，可滲透細縫進行深層清洗確保洗衣時徹底清洗皮脂污垢、清潔劑等殘留物，防止衣物變黃！另外，更有12組洗衣程序可以選擇，其中The GREATWAVES™ 巨浪清洗模式，以冷洗法洗衣，將脫色度降低，可達到保護顏色的功效，防止衣物在高水溫下褪色變舊，大家就不用怕衣物愈洗愈淺色！

而針對細菌，T15系列就備有蒸氣洗衣模式，可在清洗衣物前以蒸氣消毒殺菌，高溫蒸氣滲透衣物纖維，殺滅高達99.99%細菌，更同時消除衣物臭味！加上有自動清潔滾筒功能，以高溫和水流沖洗清潔內筒和外筒，令你由內而外都放心！

T15系列備有12組洗衣程序及乾衣功能可以讓你選擇，總有一款適合你的衣物需要！

T15系列變頻洗衣乾衣機擁有東芝獨有的UFB超納米泡泡技術加上蒸氣洗衣模式及自動清潔滾筒功能，令你的衣物洗得乾淨，無後顧之憂！

要點三：要滿足夠靜、慳電、耐用3大基本需要！

最後大家當然要留意洗衣乾衣機是否能夠做到「慳電又環保」。而慳電，當然要有一級能源標籤！

T15系列的洗衣乾衣機除了採用Origin INVERTER變頻摩打外，更擁有一級能源標籤，每年耗電量只有81 kWh（以每年使用260次計算）比市面上同類產品低上不少！絕對是「慳電節能」之選！

T15系列洗衣乾衣機擁有一級能源標籤，代表最具能源效益夠環保外，亦節省更多電費。

同場加映：T15系列超薄身前置式變頻洗衣乾衣機超貼心功能

另外知道大家洗衣最怕就是洗衣劑未能在洗衣過程中被有效攪拌，甚至在完成洗衣過程後殘留結塊，影響洗衣效率。T15系列就於洗衣劑容器上特別設置「CycloneMix旋風攪葉」，能有效攪拌及混合洗衣劑，增加洗衣劑溶解率達19%，大大提高洗衣效率，令衣服被最有效地洗淨！如果運動過後，只有少量「汗味衣物」，又怕開機洗衣浪費水電？T15系列亦有內置12分鐘快洗功能！快速清洗少量衣物超方便！加上T15系列屬於IoT智能家電，只要使用TSmartLife手機應用程式，就可以遙距控制洗衣機功能，完全滿足生活繁忙的香港人需要！

T15系列可透過安裝Toshiba用家專屬TsmartLife智能手機應用程式，隨時遙控洗衣機各項清洗程序及不同功能，讓你隨時隨地享受科技為洗衣帶來的方便自在。

立即到：https://www.toshiba-lifestyle.com/hk/washing-machine/front-load-washer-dryer了解更多TOSHIBA T15系列前置式變頻洗衣乾衣機的資訊！

建議零售價：

TWD-BN90GF4H(WS) HK$5,980

TWD-BN90GF4H(WK) HK$5,980

TWD-BN90GF4H(MK) HK$6,280

（資料及相片由客戶提供）