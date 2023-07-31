Android用家小心！31款FakeTrade惡意程式 App內儲值錢包即被呃錢

Android病毒／FakeTrade惡意程式｜現時網購多了，手機會都可能有多個網購平台，甚至會在平台的虛擬錢包中入定錢，方便之後支付。不過，用家要小心平台的可信性，因近日發現 Android 有 31 款惡意程式 App，騙走用家在平台錢包內的金錢。



Trend Micro 最新的報告中指出，在 Google Play 上發現了 31 款購物類型 App，而且這些 App 中都藏有「FakeTrade」的代號，App會透過虛假的獎勵機制，吸引用家完成任務或儲值，再從中騙取用家的金錢。

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Android 31款「FakeTrade」病毒／惡意程式App👇👇

這些 App 的實際操作模式，是假裝成一個購物 App，並向用家宣傳只要完成指定任務，就能獲得 App 內得虛擬獎勵。用戶完成任務，如觀看廣告、儲值、訂閱高級會員方案後，才發現其實不能收到所謂的虛擬獎勵，同時平台錢包內的儲值金額也被騙走，不能取出。

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其中一款惡意App，大多包裝成購物App吸引用家下載

Trend Micro 發現的以上 31 個惡意 App，主要是在 2021 年～2022 年於 Google Play 上架，而且在馬來西亞、越南、泰國、巴西等地，以不同語言版本上架。各個 App 的介面不盡相同，但其詐騙手法相約。雖然以上的惡意 App 已被舉報後下架，但如用家有下載過的話，應立即刪除有關 App，以免跌入詐騙陷阱。

資料來源：Trend Micro