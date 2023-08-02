各種家電的耗電情況不一，不想收到震撼電費單，就要針對各種電器，施以最有效的慳電方法。之前曾教過很多不同電器的慳電貼士，但那些才是最有效呢？《Social Lab社群實驗室》就在網絡上找出網絡聲量最高的6大慳電貼士。



1）冷氣設26～28度

最高網絡聲量的慳電方法，是把冷氣設置在26～28度，高達 6,840 則討論。「台電電力粉絲團」分享，只要把冷氣溫度調高 1 度（攝氏），就能慳 6% 電費。如原本冷氣開 16 度，只要調高到 26 度，所慳下的電費能夠想像。

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2）冷氣配搭風扇

第二個高討論度的方法也是與冷氣有關，高達 6,157 則討論。開冷氣同時使用循環扇，能透過圓筒形風扇罩集中送風，成為一束渦旋氣流，令冷空氣吹得更強更遠，亦可以把冷氣對流循環到每個角落，加快室內的空氣循環和降溫，即就算調高冷氣溫度也能確保一定的舒適度。

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3）選購節能產品

「台電電力粉絲團」曾分享，在選購冷氣機時，應選購能源效率1級的冷氣機，比能源效益 5 級的冷氣機可慳電高達 37%。雖然能源效益 1 級的冷氣或比 5 級的價格高昂，但正所謂「小數怕長計」，慳到的電費足以彌補價格差距。

4）電器不用時休眠（1,633則網絡聲量）

5）冷氣定期洗濾網（1,594則網絡聲量）

6）隨手關燈（1,582則網絡聲量）



雖然隨手關燈看似能慳電，但台灣經濟部標準檢驗局指出，如果短暫離開不超過 3 分鐘，就算不關燈也對耗電沒太大影響。反而太常隨手關燈、開燈，卻會消耗電燈膽的使用期限，最終可能得不償失。