用標籤機整理蝸居、5大方面提升生活幸福感！2款抵玩型號推介
家居收納整理｜香港地寸金尺土，居住環境細卻雜物多多，有時被凌亂的環境包圍，難免會影響心情。
曾有研究指，家居整潔的人，對身心健康狀態都有益處，而想要由今日起整理好家居？不妨從一部小小的標籤機開始？
善用標籤機、5大方面提升生活幸福感
整理家居的法門不少，但如果有適當的工具，就可以令整理過程更事半功倍，當中就包括了標籤機。步入新時代，現在的標籤機已經加入智能操作，用戶可以透過藍牙連接在手機 Apps 上自行設定好標籤的文字、排板、設計再列印出來，製作過程簡單快捷。
標籤機使用得宜的話，可以為家居整理帶來莫大助力、提升生活幸福感，例如以下 5 大方面👇👇👇
【1】改善家庭溝通
使用標籤機可以在家庭中提升溝通效率。您可以標記家庭成員的個人物品或共用物品，例如水杯、鑰匙、遙控器等，這樣每個人都可以快速找到自己的物品，減少爭吵和混亂。
【2】提升收納效率
標籤機可以幫助您更有效地收納物品。您可以標記儲物箱、抽屜或櫃子的內容，這樣您可以快速找到需要的物品，而無需花費大量時間搜索。這對於家庭、辦公室或商店的收納效率都有所提升。
【3】追蹤食物食用期
標籤機對於追蹤食物的食用期非常有用。您可以標記食品的購買日期和過期日期，這樣您可以更好地管理食物庫存，避免浪費和食品中毒的風險。
【4】分清調味料、衛生用具、廚具用途
在家庭或商業環境中，使用標籤機可以協助您區分調味料、衛生用具和廚具的用途。例如，您可以標記哪些刷子是用於廚房清潔，哪些是用於衛生間清潔，這樣可以確保衛生環境的安全和衛生。
【5】收納空間更整齊美觀
使用標籤可以讓您的收納空間更加整齊有序。您可以標記儲物箱、衣櫃、書架等，這樣您和其他人都可以輕鬆找到所需物品，同時也提升了空間的美觀和整潔度。
兩款抵玩新型號標籤機推介
想即時添置一部標籤機、好好收納整理家中雜物？Brother 一直有推出不同種類的標籤機，有日系藍牙標籤機及手提電子標籤機，兩款標籤機更推出了不同卡通角色的型號，在實用之餘可以成為家中陳設的一部份，以下就為各位推介兩款 性價比相當高的標籤機選擇。👇👇👇
以手機App 「Design&Print2」畫面操作取代傳統按鍵，能列印3.5/6/9/12毫米四種寬度的標籤，滿足各種用戶的不同需求，更智慧、更輕巧的質感入門款藍牙標籤機。精巧簡約的潔白機身，完美融入各種空間風格，更便於隨手取得。
PTP300BTSG（售價港幣 $698）
Brother 首部智能手機專用 P-Touch Cube 系列、加入日本著名 Sumikkogurashi 角落小夥伴角色造型之日系標籤機。
除了角落小夥伴型號，Brother 還提供了機面上印製了 Hello Kitty 或 Line Friends 印花造型之標籤機。
PTP300BTKN/ PTP300BTLB (售價港幣 $698)
PTD200系列中英文電子標籤機(售價港幣 $448)
PTD200卡通造型標籤機提供 34 種超可愛的卡通人物圖案設計及 22 種邊框。創製獨特的標籤，真是容易之極！ 機身細小，可以單手攜帶，或放在任何地方使用。電腦式鍵盤，既熟悉又易用。輸入文字之後，就可以即時列印及貼上。
PTD200RK
內置輕鬆小熊 Rilakkuma 圖案的 Rilakkuma 標籤機，提供 34 種超可愛的Rilakkuma圖案設計、22 種Rilakkuma邊框，可用於創製獨特的 Rilakkuma 標籤。
其他 PTD200 型號
除了 Rilakkuma 以外，Brother 亦有推出以其他卡通角色為主題的 PTD200 型號標籤機，當中包括 Hello Kitty、多啦A夢、LINE Friends 以及 Snoopy 等等：
由2023年8月1日至2023年9月30日購買以上型號標籤機仲有驚喜開學優惠，詳情可以瀏覽 Brother 官網查看優惠。
更耐用標籤物料更有利家居整理
最後為各位提供一個使用標籤機時的小貼士，要提升家居整理效率，除了選擇一部實用的標籤機之外，對標籤的物料選擇亦非常重要！事關物料更佳的標籤才能保證耐用度，令印製於上面的文字可以長期保持可讀性，可以避免標籤因時間而消失其功能。
Brother TZe 過膠保護標籤帶就專為 P-touch 系列標籤機設計，經過嚴格測試，具有防水、耐磨、耐化學品和抵受極端溫度的出色性能，可抵受最極端的環境；它還有各種顏色和尺寸的標籤帶可供選擇，例如特強黏貼標籤帶系列，以迎合各種應用，在選購標籤機的同時絕對不要錯過。
Brother
查詢: 3187 0500