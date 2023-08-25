家居收納整理｜香港地寸金尺土，居住環境細卻雜物多多，有時被凌亂的環境包圍，難免會影響心情。



曾有研究指，家居整潔的人，對身心健康狀態都有益處，而想要由今日起整理好家居？不妨從一部小小的標籤機開始？

善用標籤機、5大方面提升生活幸福感

整理家居的法門不少，但如果有適當的工具，就可以令整理過程更事半功倍，當中就包括了標籤機。步入新時代，現在的標籤機已經加入智能操作，用戶可以透過藍牙連接在手機 Apps 上自行設定好標籤的文字、排板、設計再列印出來，製作過程簡單快捷。

用戶可以在手機 Apps 上自行設定好標籤的文字、排板、設計再列印出來（圖 Brother）

標籤機使用得宜的話，可以為家居整理帶來莫大助力、提升生活幸福感，例如以下 5 大方面👇👇👇

【1】改善家庭溝通

善用標籤印製再貼在當眼位置，可以減少家庭成員間互相詢問的時間，減少爭吵和混亂。（圖 Brother）

使用標籤機可以在家庭中提升溝通效率。您可以標記家庭成員的個人物品或共用物品，例如水杯、鑰匙、遙控器等，這樣每個人都可以快速找到自己的物品，減少爭吵和混亂。

【2】提升收納效率

標籤可以標記儲物箱、抽屜或櫃子的內容，這樣您可以快速找到需要的物品（圖 Brother）

標籤機可以幫助您更有效地收納物品。您可以標記儲物箱、抽屜或櫃子的內容，這樣您可以快速找到需要的物品，而無需花費大量時間搜索。這對於家庭、辦公室或商店的收納效率都有所提升。

【3】追蹤食物食用期

標籤可以標記食品的購買日期和過期日期（圖 Brother）

標籤機對於追蹤食物的食用期非常有用。您可以標記食品的購買日期和過期日期，這樣您可以更好地管理食物庫存，避免浪費和食品中毒的風險。

【4】分清調味料、衛生用具、廚具用途

標籤可以協助您區分調味料、衛生用具和廚具的用途（圖 Brother）

在家庭或商業環境中，使用標籤機可以協助您區分調味料、衛生用具和廚具的用途。例如，您可以標記哪些刷子是用於廚房清潔，哪些是用於衛生間清潔，這樣可以確保衛生環境的安全和衛生。

【5】收納空間更整齊美觀

標籤機可以讓您的收納空間更加整齊有序、美觀（圖 Brother）

使用標籤可以讓您的收納空間更加整齊有序。您可以標記儲物箱、衣櫃、書架等，這樣您和其他人都可以輕鬆找到所需物品，同時也提升了空間的美觀和整潔度。

兩款抵玩新型號標籤機推介

想即時添置一部標籤機、好好收納整理家中雜物？Brother 一直有推出不同種類的標籤機，有日系藍牙標籤機及手提電子標籤機，兩款標籤機更推出了不同卡通角色的型號，在實用之餘可以成為家中陳設的一部份，以下就為各位推介兩款 性價比相當高的標籤機選擇。👇👇👇

PTP300BT 型號標籤機

以手機App 「Design&Print2」畫面操作取代傳統按鍵，能列印3.5/6/9/12毫米四種寬度的標籤，滿足各種用戶的不同需求，更智慧、更輕巧的質感入門款藍牙標籤機。精巧簡約的潔白機身，完美融入各種空間風格，更便於隨手取得。

PTP300BTSG（售價港幣 $698）

Brother 首部智能手機專用 P-Touch Cube 系列、加入日本著名 Sumikkogurashi 角落小夥伴角色造型之日系標籤機。

除了角落小夥伴型號，Brother 還提供了機面上印製了 Hello Kitty 或 Line Friends 印花造型之標籤機。

PTP300BTKN/ PTP300BTLB (售價港幣 $698)

PTP300BTKN/ PTP300BTLB (售價港幣 $698)

PTD200系列中英文電子標籤機(售價港幣 $448)

PTD200卡通造型標籤機提供 34 種超可愛的卡通人物圖案設計及 22 種邊框。創製獨特的標籤，真是容易之極！ 機身細小，可以單手攜帶，或放在任何地方使用。電腦式鍵盤，既熟悉又易用。輸入文字之後，就可以即時列印及貼上。

PTD200RK

內置輕鬆小熊 Rilakkuma 圖案的 Rilakkuma 標籤機，提供 34 種超可愛的Rilakkuma圖案設計、22 種Rilakkuma邊框，可用於創製獨特的 Rilakkuma 標籤。

PTD200RK (售價港幣 $448)

其他 PTD200 型號

除了 Rilakkuma 以外，Brother 亦有推出以其他卡通角色為主題的 PTD200 型號標籤機，當中包括 Hello Kitty、多啦A夢、LINE Friends 以及 Snoopy 等等：

由2023年8月1日至2023年9月30日購買以上型號標籤機仲有驚喜開學優惠，詳情可以瀏覽 Brother 官網查看優惠。

更耐用標籤物料更有利家居整理

最後為各位提供一個使用標籤機時的小貼士，要提升家居整理效率，除了選擇一部實用的標籤機之外，對標籤的物料選擇亦非常重要！事關物料更佳的標籤才能保證耐用度，令印製於上面的文字可以長期保持可讀性，可以避免標籤因時間而消失其功能。

Brother TZe 過膠保護標籤帶有各種顏色和尺寸的標籤帶可供選擇（圖 Brother）

Brother TZe 過膠保護標籤帶就專為 P-touch 系列標籤機設計，經過嚴格測試，具有防水、耐磨、耐化學品和抵受極端溫度的出色性能，可抵受最極端的環境；它還有各種顏色和尺寸的標籤帶可供選擇，例如特強黏貼標籤帶系列，以迎合各種應用，在選購標籤機的同時絕對不要錯過。

Brother

查詢: 3187 0500