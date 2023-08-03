iPhone 每年出新款，但不等於用家需要每年換，很多人都說：「換粒年又可再戰一年」。電池的狀態是換機的其中一個原因之一，不過近日有外國網民投訴，用了不足一年的 iPhone 14，其電池健康度竟大跌至只有 90%，而且有不少用家回應出現同樣問題。



根據《iMore》的報道指出，有網民在 Twitter（X）發文批評，在上年入手的 iPhone 14 Pro，僅只用不到一年的情況下，電池健康度只剩下90%，甚至其他網民回覆，同樣是 iPhone 14 Pro，但電池健康度只剩下87%。網民對於 iPhone 的電池健康度情況表示難以接受。

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iPhone 14 問題？

留言區有不少使用 iPhone 14 Pro 的用家都回覆，自己的手機出現同樣問題，連《科技玩物》編輯使用的 iPhone 14 Pro的電池健康度也只剩下 90%。可是，另外有網民指出，使用了約3年的 iPhone 12 Pro，電池健康度也還有 84%，可見電池衰退情況比 iPhone 14 慢。

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三招解決方法

iPhone 電池壽命損耗的原因，大多與電池過熱有關，因此想減慢電池健康度折舊情況，就要避免電池過熱。如使用一些非原廠或 Apple 認證的 MFi 充電設備，就有機會因供電不穩而傷害到電池。

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另外，iPhone設有「最佳化電池充電」，當 iPhone 充電超過 80% 時，就會減慢充電速度至完全滿電，來減低對電池的耗損，提升電池的壽命。iPhone 更會學習用戶的日常充電習慣，預測即將長時間充電，才會啟動「最佳化電池充電」功能，如在睡覺時連續充電6～8小時。

同樣針對充電情況，很多人在家中或公司時，會一直把 iPhone 連接充電線，出現長期滿電狀態。這樣其實對電池健康有不良影響，令電池長時間沒有使用，鋰電池在長期沒被活化的情況下，會令電池健康度跌得更快。

資料來源：iMore