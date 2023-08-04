豐澤開倉特賣場 2023年8月現場直擊｜今年2023年豐澤開倉特賣場 8月又來了，今令主題為Back to school優惠，因此除了iPhone、iPad等手機平板家電電器優惠外，更有大量MacBook及手提電腦等優惠劈價。今次包括陳列品、整修品或退換品等，立刻為大家報導現場有什麼值得入手新品。



荃灣豐澤特賣場每年都會有一至兩次舉行開倉清貨，有陳列品、整修品或退換品等，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。如iPhone、iPad及Macbook等都是搶手貨。今次除了有以往「常客」：iPad、MacBook、手機、相機及家電外，罕見地有Sony及Samsung OLED／QLED高清大電視、甚至連soundbar都有，今次推出的產品都算幾多，只可惜今次因為未到換iPhone季節，因此並沒有iPhone賣，有點可惜。

今次2023年8月的豐澤特賣場由8月4日起一連10日，只接受易賞錢會員事前登記入場購買。另外所有產品限量發售，售完即止。

（事前登記已完結，仍未知往後有沒有即日walkin）

注意：500元以下只收現金，信用卡收VISA及MASTER，恆生信用卡優優亦適用。

以下精選值得快搶產品👇👇

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👇現場直擊！今次特賣場開售重點數碼產品、家電（各產品價錢請點按圖放大參考）👇

🖥MacBook、手提電腦類別

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📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

+ 26

+ 8

🎧耳機、喇叭及電視影音類別

+ 26

📺家電及美容類別

+ 45

其他類別

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荃灣豐澤開倉特賣場2023 8月詳情



每日購物時間名額： 1350 個

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

