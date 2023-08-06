日本、美國Amazon免運費送到香港｜話你知免運費條件&推介產品
撰文：陳錦洪
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日本／美國Amazon免運費｜有時想在海外網購平店 Shopping，明明產品比香港優惠，但全部加入購物車後才及現，運費非常高昂，甚至比產品本身的價格貴，無奈放棄海外網購的念頭。最近，終於都可以解放購物慾，因為美國和日本 Amazon 都公布了，香港地區免運費的安排，竟然可 $0 由美國或日本直送產品到府上！
Amazon免運費
美國和日本 Amazon 近日同時推出香港免運費服務，只要進入 Amazon 官網，把收貨地區設定成香港（Deliver to Hong Kong），在首頁就能見到有關香港免運費的詳情。想免運費送到香港，就要消費滿 12,000 日圓或 49 美元，而且不是非有產品都提供免運費服務，需要看到「Amazonグローバル送料無料」（國際免運費），或「FREE Shipping to Hong Kong」，才有免運費服務。
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現時日圓兌港元匯率非常抵，在 5.5 算下，可以在日本 Amazon 找到不少平貨，如SanDisk SSD Plus SATA III 2TB (SDSSDA-2T00)在香港需要 $880～$1,000，而日本 Amazon 免運費只要約 $750。因此，趁 Amazon 推出香港地區免運費期間，不妨上去看看有什麼啱心水產品值得入手。
美國、日本Amazon免運費到香港有什麼條件？
要消費滿 12,000 日圓或 49 美元，以及該產品提供免運費服務
詳細請睇：https://bit.ly/3qkIEUP