助本地初創遊戲公司「闖關」香港遊戲優化和推廣計劃多方支援

香港向來都是個充滿創意和活力的地方，雖然電子遊戲產業不及其他地方龐大，不過其領域潛力無限。為支持本地初創遊戲公司發展，並提升競爭力，香港數碼娛樂協會主辦，聯手香港特別行政區政府「創意香港」（「創意香港」）贊助的第三屆「香港遊戲優化和推廣計劃」，為入選的12間本地初創遊戲公司提供為期1年的支援，助他們優化和推廣遊戲方面取得成功。今次邀來計劃表現最優秀的其中兩間入選公司：隅遊方有限公司，及夢想引擎遊戲有限公司分享點滴。



今屆入選「優化和推廣計劃」共有12間本地初創遊戲公司，計劃提供為期1年的支援，包括：港幣45萬元資助、資金支援、業內專家指導和培訓，以提升公司營運和遊戲推廣經驗。計劃成為各遊戲公司的交流平台，互相支持。當中隅遊方有限公司、夢想引擎遊戲有限公司更被選為表現最優秀之一，獲額外港幣10萬元的資助及獎狀。

計劃助放眼世界 讓香港遊戲國際化

由於香港遊戲開發並不容易，除了人才問題外，作為初創遊戲公司，資金亦是重要一環。開發《旋轉音律》的夢想引擎遊戲有限公司，創辦人Chris表示在計畫的支援下，除了資金支援外，更重要的是讓自己的作品打入世界，現時遊戲玩家遍布台灣、韓國及歐美等地，成績令人驚喜。去年更資助他們參加東京電玩展2022，大大提升了遊戲的知名度。

缺乏商業經驗 幸獲業界前輩指點

開發遊戲的過程，由設計至產出成品，當中的挑戰不是你我能想像，特別是針對商業模式遊戲的要求，大眾自然希望遊戲體驗更完整。經驗不足的夢想引擎遊戲有限公司，若發展只著重遊戲開發，最終只會令財政入不敷支，幸能於計畫中得到業界前輩的指導，並定期指導遊戲優化及公司營運發展，同時加快了他們的工作步伐，對公司往後的發展有很大的助力。

夢想引擎遊戲有限公司創辦人Chris獲計劃支援，為大眾開發更多有趣好玩又優質的遊戲。

跨界聯乘 提高遊戲趣味

作為一款以音樂為賣點的遊戲，《旋轉音律》已經迎來一周年，打造遊戲時，特別請來多位音遊知名曲師參與供稿並提供獨家曲目，由電音、JPOP、西方歌劇、韓文流行到重金屬搖滾都有，趣味性極高。接下來，夢想引擎遊戲有限公司希望透過不同的跨界聯乘，能讓玩家群眾增加，並開發更多小遊戲，得以在業界站穩陣腳。

《旋轉音律》是一款活用了手機陀螺儀功能的體感音樂遊戲，需要通過快速旋轉手機來完成部分音符判定，像駕駛賽車穿越急彎一樣刺激！

收集玩家意見 令遊戲體驗更全面

動作遊戲在市場上眾多，要突圍而出，的確要有吸引之處。《超忍機》的設計公司隅遊方為了確保遊戲的可玩性、長期吸引力，在開發前比較過同類型的作品，針對並完善遊戲的角色、畫面及增加角色技能，令玩家期待每次遊戲更新帶來的驚喜。隅遊方亦非常重視玩家的意見，不時主動向行家及玩家交流，希望讓遊戲能盡善盡美。

累積實力 真實「闖關」

全球性競爭的遊戲行業，要成功「打大佬」，實力和經驗可謂缺一不可。隅遊方創辦人Stephen及K Chung表示，遊戲優化和推廣計劃最重要的就是推廣資金，以及重量級的行業前輩分享及指導，令他們更懂得如何利用技術、數據製作遊戲及推廣，令成功率大增。更重要的是了解如何控制成本，將遊戲收入增加，令公司走上軌道。「香港遊戲優化和推廣計劃」的支援對以上種種起了積極的作用。

隅遊方創辦人Stephen及K Chung入選第三屆「香港遊戲優化和推廣計劃」。

維持遊戲成果 目標開發新作品

已經設計出兩款遊戲《OH~! My Office》和《超忍機》的隅遊方，創辦人Stephen及K Chung表示將會推出不同的遊戲更新，讓玩家能夠保持新鮮感。他們亦將會投放更多的時間開發新的作品，希望用累積的經驗，嘗試控制適當的成本，從而帶來更高的收益。

作為遊戲開發的初創公司，如果你都想投入其中，得到支持以提高自己作品的知名度，以及公司的發展，不妨了解更多「香港遊戲優化和推廣計劃」的詳情，躋身國際遊戲世界！

了解更多︰https://www.geps.hk

(資料及相片由客戶提供)