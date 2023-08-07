YouTube Premium 繼美國地區加價後，終於都殺到來香港地區，香港 YouTube Premium的定價原先就已經比較扁高，加價後更令人卻步。想無廣告睇片又想便宜，其實還有方法去進行訂閱。



香港區加價

由 8 月 4 日起，香港 YouTube Premium 加價，個人計劃由 $68／月，加價到 $78／月；家庭計劃更由 $98／月加價到 $138／月、後者加價幅度高達 40%，對比起阿根廷的訂閱收費，香港單月月費抵得上那邊 4 個月收費，加幅相當嚇人。

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雖然香港的 YouTube Premium 價格收費高，好在不少地區的收費相對便宜，而且在訂閱後就無需再駁上 VPN 使用。網民分享，可以使用 VPN 轉去土耳其、巴西進行訂閱，收費比最便宜的印度稍為高一點，但仍然比香港地區優惠，而且可以使用海外信用卡支付，算是最方便訂閱的地區。

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便宜訂閱方法

使用任何支援阿根廷、土耳其、巴西等地的VPN，連接到海外地區後，登入一個新的 Google 帳戶，再進入 YouTube Premium，確認個人版或家庭版價格。由於部分地區不接受海外信用卡，所以連接 VPN 時可以測試多幾個地區，找一個能完成支付。現時已知印度地區已不接受海外信用卡支付，建議進入土耳其或巴西。

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