雪櫃幾多度先最適合？一溫度最保鮮又慳電　最忌成日開雪櫃門原因

天氣炎熱，食物、食材在高溫下容易變壞，對雪櫃的使用需求較大，但雪櫃上下格的溫度，應該設定在那一個水平呢？原來有一個正確的溫度，可以保持食第品質之餘，耗電情況也比較有效益。



雪櫃建議溫度

正常雪櫃（上格）溫泉約在 0～10°C之間，建議溫度為 5°C。想雪櫃能慳電又避免食物交叉感染，就要學懂食材正確擺放位置：把食剩的飯菜和保存期限短的食物放最上層，每次都在這層中先找要處理的食材。再下層即放解凍生肉、乳製品等怕交叉感染的食物。最後，把怕水氣、比較重的放底層和保鮮隔，如蔬菜、水果。

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冰格建議溫度

而冰格的溫度多半在 -12 至 -18°C 之間，建議溫度為 -18°C，因為大部分食物中的酶，在 -18°C 幾乎都失去了活性，能盡量保持食物新鮮，同時又不會太低溫浪費電量。台電分享，雪櫃最好別超過 8 分滿，因為太滿會令冷空氣難以流通，加大製冷所消耗的能源。

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忌經常打開雪櫃門

雪櫃除了溫度過低、放太滿外，另一個最耗電的原因，是經常開門令雪櫃溫度上升。有測試指出，每次打開雪櫃門 10 秒，就會每雪櫃內的溫度上升 5 度。當再次製冷回指定溫度時，就會令雪櫃的耗電量上升。因此，原應經常打開雪櫃門，建議可以再在門外貼上索引標示，就能在不打開雪櫃的情況下，了解到食材的位置和數量。