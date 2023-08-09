WhatsApp 近期不斷更新加入新功能，先前推出「即時視像訊息」後，朱克伯格宣傳 WhatsApp 再次加強用戶間的互動功能，挑戰現時熱門的視訊會議 App，加入通話中共享手機畫面功能。



螢幕共享功能

朱克伯格在 Facebook 中分享，WhatsApp 將可以在視像通話期間，與參與者共享手機畫面，包括分享文件、查看照片，甚至分享網購的購物車內容。在推出螢幕共享功能時，WhatsApp 視像通話亦可以橫向式進行，方便用家以更廣闊的畫面，同時觀看對方鏡頭和螢幕共享畫面。

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跨平台通話

朱克伯格在 Facebook 展示螢幕共享功能實際運作畫面，而且功能將可以跨 iOS、Android 及 Windows 平台使用，對比起以往想開視像會議，要在 WhatsApp 傳送另一個 App 的連結，現在的使用體驗更簡單直接。

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更勝Zoom？

Google Meet 和 Zoom 這一類常用的線上會議，其實一早已有螢幕共享功能，不過 WhatsApp 的優勢是，直接在日常對話中就能找到對方，無需由 WhatsApp 再跳到 Zoom 進行視像通話，操作上方便很多。

資料來源：techcrunch