手機病毒令手機耗電加劇，43款Apps藏惡意廣告程式250萬人中招！｜不要以為在 Apple／Android 官方平台下載 App 就安全，最近又在 Google Play 發現了 43 款藏有惡意軟件的 App，今次雖不是入侵用戶手機盜用錢包，但竟會令下載了的手機過熱，甚至影響電池耗電情況。



惡意廣告系統

防毒軟體公司 McAfee 發現，在 Google Play 內有 43 款惡意 App，以影音播放器、音樂下載、新聞等功能包裝，暗藏惡意系統。今次這批 App 並不是盜用用家的錢包，而是在越過用家許可的情況下，在手機螢幕關閉時，仍在背後加載廣告，藉此在 App 內刷廣告利潤。

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App 內廣告是很多免費 App 都存在的機制，以觀看廣告次數換取免費使用權限，但正常不會在背景擅自加載廣告。McAfee 發現這 43 款惡意 App，自帶隱藏機制，令廣告隱藏起來，不被用家發現。因此，這些 App 在全球總下載次數高達 250 萬次以上，雖目前 43 款 App 已下架，但如已下載的話建議立即刪除。

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擅自播廣告有什麼問題？

沒有盜取錢包和個人資料泄漏，可能有部份用家覺得沒太大問題，但 McAfee 指出這些在背後不斷執行的廣告，會佔用大量 CPU 資源，令手機電池過熱，逐漸影響電池壽命，甚至出現手機閃退的問題，因此如下載了的話就要盡快刪除。

資料來源：McAfee