洗衣機洗枕頭是可以的！但做錯步驟就大件事！最近天氣熱、枕頭都搞到一陣味，有網民將枕頭放進洗衣機清洗，誰知洗完後開蓋一睇，枕頭已整個炸開，洗衣機即時變成電飯煲，滿滿的棉花球尤如白飯；事主淚笑不得，將慘劇貼上「小紅書」與網民分享！



枕頭爆棉花｜一窩白飯再加舊臘肉

「小紅書」有網民分享：「怎麼沒人告訴我枕頭不能放洗衣機，一打開就爆炸了。」原來他把枕頭直接放入洗衣機，洗完打開機頂蓋，枕頭內面的棉花像棉花糖一樣漲起，滿滿的塞爆洗衣機槽，原因是枕頭在洗衣機的運轉洗滌過程中由縫線位爆開，經過浸水和攪拌後，棉花變成軟棉棉的白飯、粉紅色床單則有幾份似一片肉，網民笑言：「好像在米飯中加了一塊肉」

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5大類枕頭｜3種不能機洗？需要拿去洗衣店清潔嗎？

其實各種床上用品、寢具都像衣服一樣付有洗衣標籤，可機洗要手洗、能不能用漂水或柔順劑，不能乾洗等，都有明確指示。根據枕頭內填充物之別，部分款式其中可以用家中洗衣機清洗。必知要點 1）先了解枕頭物料；2）機洗時枕頭要先放入洗衣袋，以免枕頭內的填充物料移位；3）不要垂直掛起晾曬，應水平曬乾，以免內面物料走位。

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乳膠枕頭：可使用塵蹣機清理灰塵及皮屑，不能浸水、手洗機洗均不可，也切禁太陽下晾曬。



羽絨枕頭：絕不能沾水，可放在陽光下日曝，或放置於通風空間吹走長期使用的異味。



棉花枕頭：只可手洗及用手扭乾，之後鋪毛巾吸走多餘手份，亦可放在陽光下曬乾。



珍珠棉枕頭：可機洗手洗，也可晾曬，但不能放入乾衣機。



記憶棉枕頭：可使用塵蹣機清理灰塵及皮屑，不能浸水、手洗機洗均不可，也切禁太陽下晾曬。



人造纖維枕頭：可慢速機洗，清洗、脫水時間盡量控制在8分鐘內，以免破壞纖維結構。能夠日曬也可放入乾衣機。



記者就推薦這款可掛起晾曬的枕頭專用洗衣袋，淘寶40元左右買到。

洗床上用品也要看洗衣標籤

將枕頭放入洗衣機前，必須要先看枕頭的洗衣標籤，如見到個「盛滿水的盤」，代表可以用洗衣機清洗，盤下方沒有橫線即可洗衣機輕度脫水（即所謂fing乾水），「一」單線要輕力度脫水、「＝」雙線脫水時力度要更弱，否則布料會變型。有隻「👋」代表要用手洗，如有「 ╳ 」即代表不能洗。至於第2行就代表洗衣水溫度上限。

下面再提兵8個洗衣機洗衫常見的錯誤方法，可以參考：

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資料來源：小紅書