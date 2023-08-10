迪士尼新一季財報公開時，宣布將會就 Disney+ 無廣告訂閱方案加價，按匯率算 Disney+ 的新訂閱方案比 Netflix 高級 Plan 月價更貴。而且有消息指，Disney+ 打算參考 Netflix 的方法，禁止用戶分享帳號。



迪士尼財報顯示，過去 3 個月 Disney+ 的訂閱人數持續下跌，最近一季的訂閱人數下跌了 7.4%，有 1.461 億人，已低於市場預期。為了減輕訂閱人數下降帶來的收益損失，Disney + 將會在 10 月 12 日起，增加北美地區無廣告訂閱方案價格，由 10.99 美元加至 13.99 美元。

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Disney+ 收費



香港地區

月費：$73

年費：$738



美國地區

月費：10.99>13.99美元（無廣告版）/7.99美元（有廣告版）



目前會先在北美地區加價，而什麼時候擴展到海外地區，包括香港，則仍未有定案。不過，如 Disney+ 的收益持續下降，也不排除會在其他地區實施加價方案。而 CNBC 指出，Disney+ 或將參考 Netflix 現時的做法，限制非同住親友共享帳號。

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資料來源：CNBC