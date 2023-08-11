Apple 秋季發布會在即，近日更傳 iPad mini 7 將會隨 iPhone 15 系列推出，郭明錤預計 iPad mini 7 會在 2023 年底或 2024 年首季量產。iPad mini 一向是很多果迷熱愛的機款，CP 值高、機身夠細便攜方便。以下整理 iPad mini 7 的傳聞：



處理器升級

郭明錤預測 iPad mini 7將會升級 A16 仿生晶片，機能與 iPhone 14 Pro、iPhone 15相若，有如現時 iPad mini 6 推出時，使用 iPhone 14 相同的 A15 晶片。在效能上，A16 晶片在 iPad mini 7 上已完全能滿足基本使用需要，難道那麼多果迷喜歡這款機型。

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螢幕升級

iPad mini 6 剛推出前，曾爆出螢幕「Jelly Scrolling」災情，即手動滑動螢幕時，左右螢幕畫面如果凍跳動般，全因不同更新頻率所致。當時發現是 LCD 螢光的設計問題，而且 Apple 並沒有針對的解決方法。iPad mini 7 很有可能會提升螢幕，以防再次出現同樣災情。

提升低光拍攝表現

iPad mini 7如使用 A16 晶片的話，有可能會同時升級鏡頭，支持「光像引擎」（Photonic Engine）提升低光下的拍攝表現。

升級 Wi-Fi、藍牙系統

iPad Pro 已採用 Wi-Fi 6E、藍牙 5.3 晶片，彭博社記者 Mark Gurman分析，Apple 會陸續為各款 iPad 升級同樣功能，估計 iPad mini 7 推出時也能使用 Wi-Fi 6E 和 藍牙 5.3。

一次出 4 隻顏色

爆料指出，iPad mini 7將推出：太空灰、粉色、藍色和星光色，設計有如 iPad Air、iMac 的多色選擇。

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價格

與 iPhone 15 系列傳很熱烘烘的加價消息不同，iPad mini 7 預計價格將不會提升：

Wi-Fi

64GB：$3,999

256GB：$5,199



Wi-Fi＋流動網絡

64GB：$5,199

256GB：$6,399



資料來源：iMore

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