早前曾報導過 iPhone 14 Pro 爆出電池健康度問題，近日連登討論區也有網民討論同樣問題，竟發現香港亦有很多 iPhone 14 Pro 用家，用不夠一年時間，電池健康度就跌到剩下 88%，可見問題或波及不少 iPhone 14 Pro 用家。



iPhone 14 Pro 狂跌電

日前有網民在 Twitter（X）發文批評，在上年入手的 iPhone 14 Pro，僅只用不到一年的情況下，電池健康度只剩下90%，甚至其他網民的手機電池健康度只剩下87%，對於 iPhone 的電池健康度情況表示難以接受。

伊織萌、東雲、Enako、篠崎こころ｜Comiket 102 美女Cosplay圖輯

而華爾街日報科技專欄作家 Joanna Stern，亦在專欄中提到自己的 iPhone 14 Pro 的電池健康度只剩下 88%，提出不知道是否充電次數過多，或快速充電令電池過熱，還是電池問題令電池健康度下跌得如此迅速。

一般而言，電池隨使用時間越長、使用習慣等因素，健康度逐漸下跌屬正常情況，但出現在全國 iPhone 14 Pro 用家上的下跌幅度，在以往的 iPhone 中大多在使用兩年後才會發生，而且今次明顯不是個別例子，因此才令用家不憤。

阻iPhone15內地偷步！Apple出「辣招」、早過這時間開機要罰20萬

連登網民熱門討論內容👇👇

+ 3

連登網民：因為iphone 15就出

除了海外的網民外，連登網民也提示其 iPhone 的電池健康度都跌得很快，甚至有網民部 iPhone 一個月就跌了 2%。連登仔笑稱：「因為iphone 15就出」，所以電池健康度急跌，潛台詞是想用家換新機。不過玩笑歸玩笑，以往的 iPhone 一向以耐用見稱，唯 iPhone 14 Pro 特別出現問題，令用家擔心 9 月推出的 iPhone 15 系列也有同樣隱憂。

+ 6

資料來源：LIHKG