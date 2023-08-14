「超級慳電達人」、「唔開冷氣代言人」林超英最近在 Facebook 專頁分享，收到最新一期的電費單，應繳金額居然是「-$7」，不只要免交電費，更有餘額在下期扣數！完全是每位要用電的香港居民都難以想像的金額！我們現在來參考林超英的慳電攻略，就算不能做到負電費單，也盡量能壓低電費。



-$7電費單點做到？

林超英分享的 -$7 電費單，當然不是因他完全不用電才做到，而是使用低於 400 度電計算，每度電只要 $0.87，在有節能回扣和政府電費補貼後，就出現了負電費。林超英表示，在過去兩年用電量維持每日 4 度電，即家庭每人每日只用 2 度電，這是一個非常誇張的數字。以一部1000W（瓦）冷氣機為例，打開 1 小時就會用了約 1 度電，可見林超英日常慳電情況多驚人。

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（圖片來源：Facebook@林超英）

熱水爐慳電方法

林超英曾分享心得，認為即熱式電熱水爐比儲水式慳電，但要做到一點是切勿全日長開，只在洗澡時打開、沖涼過程愈短愈好、沖完馬上關機。而儲水式熱水爐如開機後就會不斷翻煲熱水保溫，有時沖涼後又會用餘熱水，等同浪費電力煲過多熱水。

風扇降涼慳電方法

眾所週知，林超英極力主張不開冷氣，那炎炎夏日他如何降溫呢？林超英教路使用三風扇造氣流降溫：（1）抽風入屋、（2）引氣流深入屋內、（3）抽風出外。先用低耗電的 USB風扇抽室外空氣入屋，再在入風口不遠處放循環扇引風，最後由高位的風扇把風抽出，形成一個新鮮空氣的「u」形循環。

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資料來源：Facebook@林超英