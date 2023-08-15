街上長期 30 多度，一回到家第一件事就想開冷氣，不過日本「節約達人」丸山晴美分享，這個是錯誤的做法，會令耗電量增加，最後只會有收到震撼電費單的結局。除了這一行為外，其實有 7 大錯誤慳電迷思，很多人都會做錯方法令冷氣機耗電加劇。



1）冷氣風力最低＝最慳電？

冷氣機內的全熱交換器，會聚集和釋出空氣中的熱能，如果冷氣的風力調校到最細的話，通過全熱交換器的空氣量會減少，令熱能過份積累使電費增加。因此，比較慳電的做法是，把冷氣機的風量調校成「自動」，就能最大效率地把熱氣排出之餘，更有效使環境溫度下降。

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2）用室外機罩防陽光得反效果

很多人都知道，室外的溫度越高，冷氣機製冷所需的耗能就越多，但如果使用機罩隔在室外機／冷氣機外殼上，為了防止受到陽光直射的話，其實會阻礙進出風口，增加冷氣運轉的負擔，反而令耗電量增加。

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3）最忌又開又閂

丸山晴美指出，冷氣機的核心為壓縮機，亦都是消耗冷氣80%電力的最大元兇。當冷氣開啟後，壓縮機會迅速運轉，達到設定溫度後才會變成低功率運轉。因此開冷氣最食電的地方，就是一開機的一刻，所以不應該經常又開又閂，如只是出外一會，其實繼續運轉冷氣會更慳電。

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4）冷氣出風口要正確

很多人開冷氣會把出風口朝下，目的是把冷空氣直接吹向地面，以為這樣會比快涼。其實出風口朝下會令室內溫度不平均，最好是把出風口吹向中間／向上，令冷空氣可以平均分布在室內。

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5）回家立即開冷氣

夏日炎炎，回到家當然想第一日時間開冷氣，但最好的做法，是先把窗戶打開，令室內外的空氣流通。當室內的熱氣排出後再開冷氣，就能降低壓縮機製冷的負擔。

6）太陽曬乾濾網得不償失

剛用水沖洗完的隔塵網，可以使用軟布抹乾，或放在陰涼處慢慢「陰乾」。部份用家為了徹底弄乾或殺菌，會放在太陽下曬乾隔塵網，但其實太陽的高溫有機會令隔塵網變形或脆化，長期這樣做會縮短其使用壽命。

7）冷氣機開抽濕模式

現時很多冷氣機都具有抽濕功能，不過冷氣機的抽濕效果只有抽濕機的一半，但耗電量卻高出 2 倍，因為開啟抽濕模式時，壓縮機會持續運轉不會因為室內溫度到達指定溫度後停止，大大增加壓縮機負擔。