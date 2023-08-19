2023年，隨著各類生成式 AI (GenAI) 的突然爆紅，「人工智能」成為了科技業界最炙手可熱的話題。世界上的大小企業除了想盡辦法擁抱 AI 帶來的好處，另一方面亦開始意識到數碼轉型的重要性。



企業若想在瞬息萬變的市場保持競爭力，就必須儘快完成數碼轉型。要實現完備的轉型，企業可先從建立可靠的雲端架構做起，以支援各種現代化應用程式的運作。

現代化應用程式助企業數碼轉型、提升成本效益

什麼是現代化應用程式？簡單來說，就是利用先進的雲端技術打造具「可擴展性」、「安全性」及「敏捷性」的應用程式，這樣不但可減輕IT團隊的基礎設施管理負擔，也可根據需求自動調整資源，有效降低成本、提升企業的整體效益。

AWS Infra & Security Day 2023

利用雲端技術實現現代化應用的優點顯而易見，但真正實行卻仍有無數障礙需要跨過。在 8 月 25 日，亞馬遜雲端服務 (AWS) 就會舉辦一場實體活動 —— AWS Infra & Security Day 2023，讓各企業代表可以親身發掘基於雲端技術的基礎設施力量，並透過與各方高手交流，獲得最新雲端資訊安全攻略。

AWS Infra & Security Day 2023 的活動內容非常豐富，生成式 AI 亦是今次活動的一大熱門課題。AWS 的專家將分享他們如何為 GenAI 項目提供堅固的基礎設施，並將其融入各行業，以改善客戶體驗。

是次活動更邀請到多位客戶分享實際案例，包括如何使用 Stable Diffusion 為互動教育遊戲及知名 IP 角色創建大量插圖，減低成本及時間，以及「大館」如何利用 AWS基礎設施提升可用性。同場亦會有專題演講，解釋生成式AI帶來的資訊安全隱憂及防禦攻略。

此外，imBee 的代表將分享他們如何利用 Karpenter 自動擴展 EKS 集群的經驗，從而顯著降低 EKS 成本並提高性能，同時最大限度地提高 AWS 基礎設施價值。

AWS 在活動上將會介紹雲端技術資訊安全的新功能，包括 AWS Verified Access 及Amazon Verified Permissions，亦特設「資訊安全實戰工作坊」，讓參加者親身體驗資訊安全的重要性！

AWS Infra & Security Day 2023 報名連結

即時報名免費參加、兼拎走限量禮品！

AWS Infra & Security Day 2023 絕對是一眾企業不能錯過的珍貴交流機會，各企業必能從中得益，幫助自己建設一個合適並且穩固的雲端基礎設施，以提供最安全及良好的客戶體驗。

無論你是 IT 領導層、開發人員、應用程式構建者及其他對雲端技術感興趣的人士，都歡迎登記參加以了解更多，費用全免，而且出席活動更可以獲取 AWS 限量禮品，還不即時報名？

| 時間：2023 年 8 月 25 日 ( 五 ) 9:00 AM - 5:00 PM

| 地點 ：鰂魚涌太古坊多盛大廈2-3樓 blueprint* / 線上同步直播

| 語言：廣東話

AWS Infra & Security Day 2023 報名連結

* 請注意：此次活動場地位置極為有限，先報名先得，額滿即止。若現場參與位置已滿，大家亦可登記收看線上直播。立即登記以獲得直播連結。

線上參與有機會嬴取「AWS 特大可掛行李箱旅行袋」，詳情於活動當天線上公佈。完成整日議程更可獲得電子出席證書。