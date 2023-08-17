iPhone 15 系列將在 9 月 13 日 Apple 發布會中推出，在傳出的眾多傳聞中，幾乎可以確定將迎合歐盟的規定，改用 USB-C 充電制式。本來對用家來說是好消息，一種線材就能連接大部分行動裝置，但近日有疑似 iPhone 15 的 USB-C 晶片曝光，揭有機會限制其他 USB-C 線的效能。



爆料人 Majin Bu 在 Twitter（X）中貼出，疑似 iPhone 15的 USB-C 零件相片，從中看到 Apple Logo 在機板上，同時看到「3LD3」編號的晶片。Majin Bu 估計這款晶片，是Apple 專為 USB-C 自主研發的晶片。

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倒頭來都要用原廠？

Majin Bu 分析 Apple 特意為 iPhone USB-C 插頭設計晶片的原因，是為透高晶片來用於加密傳輸，甚至用作充電限制。換言之，想在 iPhone 15 上進行加密傳輸或最高速的充電功能，可能需要使用 Apple 原廠或 MFi 認證的 USB-C 線。

原本歐盟規定裝置要使用 USB-C 的目的，就要想統一充電制式，用家可以用同一條線就能為不同品牌的裝置充電，以及傳送資料。如 Apple 真如傳聞般限制其實 USB-C 在 iPhone 15 上的效能，感覺與當初果迷和歐盟所想的不盡相同。

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動作按鈕曝光

另一個 iPhone 15 的傳聞，指側面的靜音按鈕將會改成動作按鈕，近日亦被疑似 iPhone 15 機殼間接證實。Majin Bu 分享 iPhone 15 Plus（Ultra）的三色機殼，背面均印有 Apple Logo，相片明顯看到新的動作按鈕部分，不再是通空而是如音量按鈕一樣可以按下去。傳聞新按鈕能操作多項功能，甚至自訂功能。

資料來源：Twitter@Majin Bu

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