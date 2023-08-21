iPhone 15 還有一個月左右就推出，就算不打算買最新款的 iPhone，現在也是入手舊 iPhone 的絕佳時機，因為有不少用家會放機幫補買機支出。買 2 手 iPhone 要注意機身狀況，不小心買入狀況不佳的 2 手機更會得不償失。除了入手前檢查清楚功能外，原來還有一個資訊可以在 iPhone 內分辨出，是否翻身機或維修替換機。



2 手 iPhone 買賣注意

購買 2 手 iPhone 時，必須要檢查機身外表有沒有明顯損耗，再檢查電池健康度、相機、喇叭、通話功能。除此之外，其實有一個方法可以不用拆機、到官網查詢機型型號，就能從型號中知道該 iPhone 的來源。

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機型型號開頭：

「M」- iPhone 由 Apple 官方渠道購買；

「F」- 翻新機；

「P」- iPhone出售時附帶個人化雷射雕刻；

「N」- Apple把其作為故障iPhone的替換裝置。



雖然翻新機更不一定狀況比其他 iPhone 差，但由於翻新機是經 Apple 清潔、更換零件的機型，大多已經折舊，或出現過較嚴重的故障，而且曾拆機維修，對於部分用家來說可能較不安心。對於同樣有拆舊的情況，如介意入手翻新機，希望能買到一部從新品用到放售的 iPhone 的話，就能用以上方法簡單分辨。

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放iPhone時機

如果不是想入手 2 手 iPhone，而是想在 iPhone 15 推出前放機的話，美國交易平台 SellCell 最新的報告中分析，最佳賣 iPhone 的時機，是在新 iPhone 推出前的 28 日。參考 iPhone 14 推出時，iPhone 13 Pro 1TB 的 2 手價格，如在 28 日前放機，能有 971 美元價值，但留到推出日才放機，價格跌足 271 美元，淨下 700 美元。