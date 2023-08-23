數碼領袖論壇｜4大體驗專區+重量級嘉賓分享　Web3全接觸！

Web 3和AI技術急速發展，日常生活隨之有著巨大轉變，無論在文化藝術、運動、教育、零售以及新式生活形態上，都帶來突破，科技與生活更變得密不可分。如果對科技充滿好奇心並想了解Web3和AI的最新科技資訊，誠邀你參加8月25-27日數碼港舉行的「數碼娛樂領袖論壇」！當中有4大體驗專區，讓你玩轉最新科技，更可透過「邊玩邊賺」獎賞計劃換領divit 20萬飛行里數等豐富獎品！超過90位重量級嘉賓一起探討科技在各產業的應用、發展和機遇；接近40個展示及工作坊，絕對不容錯過！



我們進入了一個全新的時代，Web3為數碼娛樂行業帶來了無限的創新潛力

「2023數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，下稱DELF）將於8月25-27日假數碼港舉行，今屆主題是「娛樂Power UP! Web3新視界」，一連三日將有不同的活動讓入場人士親身接觸和了解Web 3如何影響我們的日常生活。數碼港行政總裁任景信喜言：「隨著Web3的興起，我們進入了一個全新的時代，Web3 為數碼娛樂行業帶來了無限的創新潛力。」

（左起：數碼港首席企業發展官陳志恒、數碼港行政總裁任景信、數碼港數碼娛樂組高級經理梁德明及數碼港首席公眾使命官陳思源先生）

4大體驗專區 邊玩邊賺 豐富大獎和過千份禮物等你贏取

4大體驗專區，接近40個展示及工作坊讓你沉浸於數碼娛樂氣氛。4大體驗專區分別是藝術娛樂（Artainment）、運動娛樂（Sportainment）、教育娛樂（Edutainment）和樂活族（LOHAS，即Lifestyles of Health and Sustainability）。每個專區各有特色，在藝術娛樂區，可以欣賞「PureHay - 數碼龐克展」，藝術家除了透過數碼龐克（Cyberpunk）風格呈現畫作，更加入AR元素，使「龐城」場景活靈活現。

藝術家除了透過數碼龐克（Cyberpunk）風格呈現畫作，更加入AR元素，使「龐城」場景活靈活現。

想一展運動細胞，不妨到運動娛樂區試玩「人工智能運動教練Dribble Tracker」，將人工智能驅動的數據分析帶入運動並利用AI技術截錄數據和動作，讓運動員深入了解自己的表現創造更好的運動訓練體驗。

「人工智能運動教練Dribble Tracker」利用AI技術截錄數據和動作，有助運動員訓練得更有效。

教育娛樂讓你邊玩邊學習Web3, AI的應用，探索科技無限可能。「CALLI CATCAST: 您的個人元貓信使」，讓玩家走進元宇宙，化身為虛擬角色CALLI CATCAST，並錄製一段真摯的視頻訊息，向至愛表達心意。

在「CALLI CATCAST: 您的個人元貓信使」中，大家將化身虛擬角色，向至愛表達自己的心聲。

至於樂活族（LOHAS），是以健康及可持續發展的型態過生活，而科技又如何幫助實踐LOHAS呢？「Oracle the Fortune Teller」是一個數位占卜裝置體驗，融合了經典的占卜機元素和科幻電影《銀翼殺手》的陰鬱美學預測未來的趨勢，並利用人工智能、3D遊戲引擎技術和全息顯示，提供引人入勝的互動體驗。

「Oracle the Fortune Teller」是一個數位占卜裝置體驗，利用人工智能、3D遊戲引擎技術和全息顯示，提供引人入勝的互動體驗。

各體驗專區內容非常吸引和豐富！另外，DELF更推出「邊玩邊賺」獎賞計劃，只要在入場前開設「邊玩邊賺」電子儲值工具，然後到訪各體驗區完成任務，再掃描該地點的QR碼，即可賺取積分。參加者累積指定積分便可以贏取豐富獎品，大獎包括divit 20萬飛行里數、Sony PlayStation 5、HTC VIVE XR Elite，以及著名足球運動員簽名球衣等，仲有共過千份獎品等你攞！

豐富獎品節錄

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重量級講者駕到！

一連三日的DELF邀請了超過90位重量級嘉賓分享其專業範疇的己見，讓大家搶先了解Web 3.0的發展新方向，包括Moxy.io聯合創始人兼首席知識官、雅達利創始人、<Pong>創制者Nolan Bushnell先生、Animoca Brands聯合創辦人兼執行主席、Outblaze創辦人兼行政總裁蕭逸先生、以及騰訊集團副總裁、騰訊研究院院長司曉教授等等。

Moxy.io聯合創始人兼首席知識官、雅達利創始人、<Pong>創制者Nolan Bushnell先生將會親臨DELF分享電子遊戲在Web 3的新發展。

除了以上精彩項目，DELF更邀請了糖妹、譚嘉荃、鍾雨璇O3、羅啟聰、李建龍@All For One、Iron Music、BIM Band、Joyous Band等歌手及樂隊蒞臨DELF演出，現場將有 AR遊戲體驗、智能運動牆和遊戲平台、模擬賽車體驗、樂器學習應用程式工作坊等，以及設有精美小食攤檔，真正「有嘢食，有嘢玩」！

TLive AI 內容行銷演示 x 糖妹音樂會

香港創科發展協會：AI 藝術x科技音樂會，演出嘉賓有譚嘉荃、鍾雨璇O3、羅啟聰、李建龍@All For One、Iron Music、BIM Band、Joyous Band等歌手及樂隊

香港01讀者專享購票優惠

DELF作為「開心香港」和數碼港20周年慶祝活動之一，亦設有精美小食攤檔，務求令入場人士「有嘢食，有嘢玩」，不論你是科技、電玩、數碼娛樂發燒友，還是一家大細，歡迎入場暢遊嘉年華，感受科技娛樂！

2023數碼娛樂領袖論壇

地點：數碼港

日期：8月25-27日(星期五-星期日)

購買體驗通行證：https://delfreg.cyberport.hk/zh-hant/experience/

(香港01讀者購買體驗通行證時，可憑優惠碼: HK01delf23獲得減免$20的折扣。)

購買全票通行證：https://delfreg.cyberport.hk/zh-hant/full/

(全票通行證有半價優惠，欲購從速!)

（資料及相片由客戶提供）