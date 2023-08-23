數碼領袖論壇｜4大體驗專區+重量級嘉賓分享 Web3全接觸！
Web 3和AI技術急速發展，日常生活隨之有著巨大轉變，無論在文化藝術、運動、教育、零售以及新式生活形態上，都帶來突破，科技與生活更變得密不可分。如果對科技充滿好奇心並想了解Web3和AI的最新科技資訊，誠邀你參加8月25-27日數碼港舉行的「數碼娛樂領袖論壇」！當中有4大體驗專區，讓你玩轉最新科技，更可透過「邊玩邊賺」獎賞計劃換領divit 20萬飛行里數等豐富獎品！超過90位重量級嘉賓一起探討科技在各產業的應用、發展和機遇；接近40個展示及工作坊，絕對不容錯過！
我們進入了一個全新的時代，Web3為數碼娛樂行業帶來了無限的創新潛力
「2023數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，下稱DELF）將於8月25-27日假數碼港舉行，今屆主題是「娛樂Power UP! Web3新視界」，一連三日將有不同的活動讓入場人士親身接觸和了解Web 3如何影響我們的日常生活。數碼港行政總裁任景信喜言：「隨著Web3的興起，我們進入了一個全新的時代，Web3 為數碼娛樂行業帶來了無限的創新潛力。」
4大體驗專區 邊玩邊賺 豐富大獎和過千份禮物等你贏取
4大體驗專區，接近40個展示及工作坊讓你沉浸於數碼娛樂氣氛。4大體驗專區分別是藝術娛樂（Artainment）、運動娛樂（Sportainment）、教育娛樂（Edutainment）和樂活族（LOHAS，即Lifestyles of Health and Sustainability）。每個專區各有特色，在藝術娛樂區，可以欣賞「PureHay - 數碼龐克展」，藝術家除了透過數碼龐克（Cyberpunk）風格呈現畫作，更加入AR元素，使「龐城」場景活靈活現。
想一展運動細胞，不妨到運動娛樂區試玩「人工智能運動教練Dribble Tracker」，將人工智能驅動的數據分析帶入運動並利用AI技術截錄數據和動作，讓運動員深入了解自己的表現創造更好的運動訓練體驗。
教育娛樂讓你邊玩邊學習Web3, AI的應用，探索科技無限可能。「CALLI CATCAST: 您的個人元貓信使」，讓玩家走進元宇宙，化身為虛擬角色CALLI CATCAST，並錄製一段真摯的視頻訊息，向至愛表達心意。
至於樂活族（LOHAS），是以健康及可持續發展的型態過生活，而科技又如何幫助實踐LOHAS呢？「Oracle the Fortune Teller」是一個數位占卜裝置體驗，融合了經典的占卜機元素和科幻電影《銀翼殺手》的陰鬱美學預測未來的趨勢，並利用人工智能、3D遊戲引擎技術和全息顯示，提供引人入勝的互動體驗。
各體驗專區內容非常吸引和豐富！另外，DELF更推出「邊玩邊賺」獎賞計劃，只要在入場前開設「邊玩邊賺」電子儲值工具，然後到訪各體驗區完成任務，再掃描該地點的QR碼，即可賺取積分。參加者累積指定積分便可以贏取豐富獎品，大獎包括divit 20萬飛行里數、Sony PlayStation 5、HTC VIVE XR Elite，以及著名足球運動員簽名球衣等，仲有共過千份獎品等你攞！
豐富獎品節錄
重量級講者駕到！
一連三日的DELF邀請了超過90位重量級嘉賓分享其專業範疇的己見，讓大家搶先了解Web 3.0的發展新方向，包括Moxy.io聯合創始人兼首席知識官、雅達利創始人、<Pong>創制者Nolan Bushnell先生、Animoca Brands聯合創辦人兼執行主席、Outblaze創辦人兼行政總裁蕭逸先生、以及騰訊集團副總裁、騰訊研究院院長司曉教授等等。
除了以上精彩項目，DELF更邀請了糖妹、譚嘉荃、鍾雨璇O3、羅啟聰、李建龍@All For One、Iron Music、BIM Band、Joyous Band等歌手及樂隊蒞臨DELF演出，現場將有 AR遊戲體驗、智能運動牆和遊戲平台、模擬賽車體驗、樂器學習應用程式工作坊等，以及設有精美小食攤檔，真正「有嘢食，有嘢玩」！
香港01讀者專享購票優惠
DELF作為「開心香港」和數碼港20周年慶祝活動之一，亦設有精美小食攤檔，務求令入場人士「有嘢食，有嘢玩」，不論你是科技、電玩、數碼娛樂發燒友，還是一家大細，歡迎入場暢遊嘉年華，感受科技娛樂！
2023數碼娛樂領袖論壇
地點：數碼港
日期：8月25-27日(星期五-星期日)
購買體驗通行證：https://delfreg.cyberport.hk/zh-hant/experience/
(香港01讀者購買體驗通行證時，可憑優惠碼: HK01delf23獲得減免$20的折扣。)
購買全票通行證：https://delfreg.cyberport.hk/zh-hant/full/
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（資料及相片由客戶提供）