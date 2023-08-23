假扮Office偷資料｜近日網絡安全公司「SentinelOne」發現，一款針對Mac 電腦（包括 iMac、MacBook）的惡意軟件，能騙過 macOS 系列的偵測外，更假裝成 Microsoft Office 軟件，當用家下載後就透過漏洞入侵其 Mac 電腦，偷取電腦內的個人資料。



根據 SentinelOne 的報告，發現名為「XLoader」的惡意軟件，而且是針對 Mac 電腦系統設計。「XLoader」早在 2015 年已存在，其後經過多次變種，在 2021 年隨瀏覽器停用 Java 後，才暫時解決了「XLoader」對 macOS 的威脅。

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其實細心觀察，就會發現假冒App的圖示是「Word」，但名字是「OfficeNote.app」

可是，「XLoader」近日又再次有新變種，假裝成 MS Office Note 減低用家的戒心。當用家下載了暗藏惡意竊錄程式的 App 後，能取得 Apple 開發人員憑證，無視 masOS 的偵測系統，入侵 Mac 電腦。

用家打開假的 MS Office Note 時，會無法正常執行，但「XLoader」這時已經成功入侵，當用戶使用瀏覽器時，就會被遠端監控及盜取個人資料。雖然假冒的MS Note App 已版 Apple 下架，但仍有黑客在網絡上散播並供用家下載，因此 Mac 用家不應在非官方渠道下載程式。

資料來源：SentinelOne

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