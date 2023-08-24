睇 YouTube 佔每日休閑娛樂的時間極多，不論是坐車、吃飯、臨睡前都少不了睇片。如沒有 YouTube Premium 的用家，唯有觀看 5 秒廣告再跳過。近日 YouTube 疑打算更新「跳過廣告」按鈕，新設計變得更細，難道是希望令用家較難按下，睇多幾秒廣告？



沒有 YouTube Premium 的用家，應該都習慣了點開影片 5 秒後，就按右下角的「跳過廣告」（Skip ads）。可是在 Twitter 上傳出，YouTube 將改用新的「跳過廣告」按鈕，新設計的按鈕更圓滑、更細，而且透明感高，感覺比舊按鈕難按下，有可能因此令用家睇廣告時間增加。

針對新的「跳過廣告」按鈕，YouTube 發言人表示為了平台的外觀和風格更一致。同時，Google 廣告專家 Thomas Eccel 解釋，如果用家沒有注意到「跳過廣告」的按鈕，就自然不太會選擇跳過廣告，變相提升廣告的觀看率、覆蓋率，增加 YouTube 上的廣告收入。

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資料來源：Search Engine Land