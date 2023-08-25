iPhone 15改USB-C制式但冇變快　傳只有USB2.0速度　充電效能公開

iPhone 15 系列將會更換使用 USB-C 充電和傳輸，早前更傳出新充電線有多色設計，讓用家根據 iPhone 15 的顏色選購。不過，最新的傳聞爆出一個對用家來說，不太好的消息，就是 iPhone 15 USB-C 的傳輸速度，竟仍只有 Lightning 的 USB 2.0 規格。



Twitter（X）爆料人@MajinBuOfficial 貼出三張相片，反映測試出的疑似 iPhone 15 USB-C 充電線的數據，新 USB-C 線的長度將是 1.6 米，將一改以往的塑膠物料設計，採用編織材質，耐用性更高，拉址也不易斷裂。

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當 iPhone 15 傳出改用 USB-C 後，大多用家預計會提升充電和傳輸表現。可是，從測試結果中發現，iPhone USB-C 線的傳輸速度只有 USB 2.0， 即與以前 Lightning 線一樣，傳輸速度最高只有 480 Mbps，對比 Galaxy Z Fold 5 的 USB 3.2 具 20Gbps 傳輸速度，對於常會進行大量資料傳輸的用家來說實屬失望。

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無 MFi 認證？

至於充電速度，iPhone 15 USB-C 線傳支援 20V/3A（60W）的充電速度。而奇怪的地方，是測試的充電線竟沒有 MFi 認證（Made for iPhone）。早前有傳聞指，iPhone 15 的充電線有 Thunderbolt 晶片，連同今次最新的傳聞，或可以以上測試的是 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus，而有 Thunderbolt 晶片的則是高階的 iPhone Pro 系列上，或 Pro 機支援的傳輸和充電速度會更快，情況如同 iPad Pro 和 iPad Air 的分別。

資料來源：Twitter（X）@MajinBuOfficial