抽濕機水可飲用？網民驚揭一直飲抽濕機水　家人：抽返嚟冇雜質

近年越來越多人注意健康，有連登網民發 Post 指，早幾日見到家人買濾水機回來，好奇母親居然肯花錢落健康上，誰知這揭發背後有更大的問題，原來濾水機內的水，竟是來自抽濕機水，網民崩潰平時飲的水居然是抽濕而來。



網民以「發現老母一直俾抽濕機d水我飲，嘈嘈下嬲到喊出嚟」開 Post 分享，家人買了濾水器回來後，一直都沒有看到過他注水。近日因肚餓不適請病假時，起身竟發現家人把抽濕機內的水，倒落去濾水機內。網民發現後即斥責抽濕機水很污糟，可是家人回覆：「抽返嚟水無雜質」、「濾水機就係咁用」，令網民非常無奈。

抽濕機水箱太滿有2大風險｜唔倒水＝養細菌 更有機會短路起火

抽濕機水最嚴重可致肺炎

早前丫頭（詹子晴）亦分享為了慳錢，試過拿抽濕機水煮熱去飲用，以減少用水的支出。有皮膚科醫生指出，抽濕機抽出來的水就算經過過濾也不一定乾淨，由於抽濕機機身和儲水箱不會時常清潔的關係，含菌量之高、分分鐘污糟過廁所板。當抽出來的積水存放愈久，愈易滋生細菌。

豆豆媽咪健康生活IG影片截圖

含菌量高的抽濕機水就算只是用來抹傢俱、拖地，接觸到皮膚對於濕疹患者、皮膚表面有傷口的人，又或是免疫力較低的長者或小朋友有機會導致皮膚感染，直接飲用嚴重還有機會感染退伍軍人症甚至肺炎。

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資料來源：LIHKG