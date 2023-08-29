WhatsApp新功能｜終於可傳送HD影片、相片　最高解像度有幾高？

WhatsApp 在通訊上非常方便，不過在傳送相和影片的質素上，一直為人詬病，多高質素的相片、影片，經過 WhatsApp 傳送後也變成「鬆郁矇」。近日，WhatsApp 更新了 HD 相片後，再支援傳送 HD 影片。



WhatsApp 打破相片、影片傳送限制，現時傳送相片的壓縮情況大大減低。用家傳送相片時，可以自行選擇「標準畫質」或「高清畫質」，在傳送前右上角有一「HD」按鈕，一按即可以高清畫質傳送。「標準畫質」的比例為 2048x1536；「高清畫質」的比例是 4096x3072 ，即大約是 2000 萬像素的水平。

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支援「HD」影片

而最新的版本中，WhatsApp 再增加對高清影片的支援，操作上與傳送相片差不多，同樣發送前按下「HD」即可調整傳送的影片質素。以往 WhatsApp 傳送影片的畫質為 480p，更新後將支援傳送 720p 畫質。可是，在現時手機能拍攝 4K 60fps 影片的環境下，WhatsApp 支援的 720p「HD」其實較難令用家滿意。

（圖片來源：9To5Mac）

注意數據、手機儲存空間

HD相片和影片的檔案大小比 SD 高，建議用家在 WhatsApp 設定中，關閉相片和影片自動下載，或改成 Wi-Fi 時才下載，以免經常自動下載大容量的相片和影片，令數據及手機儲存空間「爆廠」。

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更改設定方法：



WhatsApp＞設定＞儲存空間及數據＞自動下載媒體＞把相片、影片更改成「Wi-Fi」／「永不」



視像通話共享手機螢幕

另外，朱克伯格早前宣傳 WhatsApp 加入螢幕共享功能，可以在視像通話期間，與參與者共享手機畫面，包括分享文件、查看照片，甚至分享網購的購物車內容。在推出螢幕共享功能時，WhatsApp 視像通話亦可以橫向式進行，方便用家以更廣闊的畫面，同時觀看對方鏡頭和螢幕共享畫面。

資料來源：pricebaba Daily