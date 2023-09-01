Sony Xperia 5 V 發布實試｜歷代 Sony Xperia 5 手機，定位上多作為「縮小版」的 Xperia 10，在提供更細機型的設計，帶來同級的處理效能與拍攝硬件。



Xperia 5 V 首次採用雙主鏡頭（蔡浩騰 攝）

然而此策略由上年度的 Xperia 5 IV 開始有點改變，而來到剛剛發布的第五代 Xperia 5 V，Sony 更毅然採用雙鏡頭設計而非跟隨 Xperia 1 V 採用三鏡，究竟用上手體驗如何？《香港01》科技玩物記者在以下就為大家帶來 Xperia 5 V 的速試後感。

Xperia 5 V 上手試：更簡約外型

Xperia 5 V 有三種機身顏色可以選擇（蔡浩騰 攝）

在過往的幾代 Xperia 5 之上，Sony 對於在較細機型上還原 Xperia 1 的大多數配置、設計有著一種執著，但來到 2023 年的今代，雖然 Xperia 5 V 的機身比例、用料依然與 Xperia 1 V 如出一撤，然而 Xperia 5 V 改用雙鏡後，機背的設計明顯簡潔了，同一時間機身顏色選擇亦偏向明亮，於整體印象上較 Xperia 1 V 更能吸引年輕大眾用戶。

Xperia 5 V 依然是 Xperia 系列機的 21：9 屏幕，機身窄小，而且比 Xperia 1 V 輕巧不少，上手感覺上佳（蔡浩騰 攝）

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Xperia 5 V 採用的是前置雙聲道喇叭，雖然屏幕較小，但一樣提供到不俗的影音性能（蔡浩騰 攝）

旗艦處理效能、搭載獨家剪片 App

Xperia 5 V 一如以往各代，都是採用頂級的處理晶片，今次在機內用的是目前 Android 陣營前沿的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2，系統介面、軟件功能方面與 1 V 基本一樣。

Xperia 5 V 的處理器如 Xperia 1 V 一樣採用 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2，處理能力足夠應付 Android 生態中絕大多數的 Apps、亦可以提供高階的遊戲性能（蔡浩騰 攝）

不過在 Cinema Pro、Photography Pro 等影片／相片拍攝功能之外，Sony 還在 Xperia 5 V 上加入了唯它獨有的 Video Creator，其獨特之處是可以選擇多段已拍攝的影片素材，再交由系統自行剪輯至所選擇的時長，對於需要快速出片的 Creator 而言有一定的實用性。

雙鏡頭輸出中規中矩

Xperia 5 V 機背的雙鏡頭為 4800 萬像素的主鏡以及 1200 萬像素的超廣角鏡（蔡浩騰 攝）

Xperia 5 V 在拍攝硬件上並沒有完全跟隨 Xperia 1 V，最主要的分別在於挪走了可無段變焦的長焦鏡頭，而變焦性能則由仍然保留的 4800 萬像素主鏡頭提供，最多可以做到 2x 的無損變焦，美其名是「雙鏡三焦距」，但無疑是犧牲了 Xperia 5 V 的遠攝能力以提供更簡約的機身設計以及流動性。

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不過，值得一提的是此 4800 萬像素主鏡頭的輸出水平不俗，在一般的相片以外，亦支援了 Xperia 1 V 上的新版本低光拍攝模式，在近乎全黑的環境都能夠拍到光度、銳度皆可的相片。

在極黑暗的環境下，Xperia 5 V 的夜拍攝模式就可以啟動（蔡浩騰 攝）

Sony Xperia 5 V 香港售價及上市資料

Sony Xperia 5 V 由即日起開始預售、至 9 月 15 日正式上市，今代的售價為＄7499，即比上代的價格上調＄500，預售期間購買 Xperia 5 V 可以獲贈價值＄999 的 WF-C700N 無線耳機，如果用戶有創作上的需要，亦可以另外選擇 +$999 購買帶有專用自拍器的 Vlogging 套裝。