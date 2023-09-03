iPhone／充電線濕咗點算？Apple警告切忌放入米缸、用風筒吹乾

iPhone 雖然具有 IP68 防水防塵級別，不過如 Lightning 充電頭、連接線上有液體的話，iPhone 會出現告示，指偵測到有液體是無法充電。很多用家面對這情況，可能會用風筒吹乾，或攝紙巾入充電埠抹乾，不過 Apple 都警告以上做不應該做。



都市傳說教放米缸

可能有用家聽過，網傳手機潮濕的話，只要放入米缸就能「吸濕」。先不論這方法是否行的通，但 Apple 警告勿將 iPhone 放入米缸／米袋，因為有可能讓較小的米粒進入 iPhone 導致損壞。

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此外，Apple 亦警告不應使用外部熱源（如風筒）把 iPhone 弄乾，更切勿用異物（如棉花棒或紙巾）插入 Lightning 連接器，因為有可以在抹乾的過程中，損壞充電零件，或令異物殘留在充電頭內。

iPhone 潮濕正確做法

以上的做法行不通，Apple 官方即分享要把 iPhone 弄乾，可以使用以下方法：先把 iPhone 的 Lightning 頭朝下對自己的手輕甩，盡量甩掉機內的液體。完成後把手機靜置 30 分鐘，再嘗試一次充電，如再次彈出提示，即建議把 iPhone 放在通風的乾燥區域，最長或需放置 24 小時後才再嘗試充電。

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潮濕可以充電嗎？

雖然 iPhone 彈出警告後，在用家同意下其實仍可以充電，不過 Lightning 連接埠的針腳或連接線可能會因為潮濕而受到侵蝕，導致永久損壞。因此，如非緊急情況，不建議在潮濕時繼續為 iPhone 充電，或可選擇用無線充電代替。

資料來源：Apple

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