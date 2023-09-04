洗衣機未停定就伸手拎衫　內地11歲童左手斷3截｜8大使用禁忌勿犯

現時新款的洗衣機大多帶有安全鎖／兒童鎖功能，運作期間基本上都不能打開機蓋，但部分用家亦會因而忽略安全意識，如安全鎖壞了所潛在的危險極大。內地一名 11 歲男童，就在洗衣機脫衣未完成時，把手伸入去拿衣服，竟導致左臂骨被絞斷成 3 截，需送院進行手術救治。



11 歲男童幫做家務｜一時貪快手臂骨折

根據中國傳媒報導，該11 歲男童本打算幫忙晾衣服，因此在洗衣機離乾衣完成還有 1 分鐘前，看到洗衣機攪動速度變慢，就打開機蓋想用人力令洗衣機停止。結果左手伸入洗衣機後，突然感到左上臂劇痛，之後更腫脹至無法郁動手臂。

該名男童左臂被絞斷成 3 截

其父母帶他到醫院檢查發現，男童左臂因洗衣機運作時的旋轉力，令左上臂骨斷成 3 截，需要做手術復位固定。

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有安全鎖也別掉以輕心

現時新款的洗衣機，多半在運作期間會自動上鎖，需要用定在控制面板手動停機後，才能打開機門。或者，設有兒童鎖功能，，可以預防兒童或嬰兒發生溺水等意外，如在洗衣機有水的情況下，打開洗衣機門 30 秒後會強制排水。不過，用家不能忽略洗衣機安全使用方法，難免洗衣機鎖會失靈，因此在洗衣機仍未完全停止時，也不應嘗試打開洗衣機蓋。

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廠商警告：脫水未靜止勿碰觸

Panasonic 官網分享，當洗衣脫水槽未完全靜止之前，不可碰觸洗衣脫水槽中的衣物或其他物品，即使脫水槽轉動得很慢，把手伸進內也有機會受傷。另外，如脫水中突然打開洗衣機蓋時，若洗衣機未在 15 秒內停止，也應停止使用及拎專業人士維修。

資料來源：中國報、Panasonic