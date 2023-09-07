抽濕機vs乾衣機｜邊樣乾衣最好？耗電差成倍｜一原因網民推抽濕機

抽濕機vs乾衣機｜早排打風落雨，洗完衫如沒有乾衣機、抽濕機的話，衣物在室內很難晾乾。近日台灣 PTT 有網民問乾衣機是否實用，結果竟有很多網民都回覆推薦使用抽濕機乾衣，原因是什麼呢？



耗電差距大

網民提出，乾衣機可以所省曬衫的時間和空間，因此正考慮是否要入手一部乾衣機。其他網民即回覆指乾衣機耗電高，比較推薦使用抽濕機，但其實耗電上相差幾多呢？

以港燈估算的電器所需電費計算，2,000W的乾衣機每小時所需電費約$2.23，而一桶衣服的乾衣時間約2小時，即電費為約$5.42；500W的每小時最高所需電費為$0.68，每次乾衣需要4小時計算，每次使用電費為約$2.72，足足差一倍。

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用途更廣、乾衣效果好

另一個令網民大推抽濕機的原因，他們認為抽濕機可以在乾衣期間，順便為空間抽濕，特別適合香港、台灣這些潮濕的地方。同時，指出乾衣機會令部分衣服縮水、變形，而抽濕機則沒有這個問題。

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乾衣機毫無優點？

當然，作為針對乾衣而設的乾衣機，甚會毫無優勝之處。如果室內沒有晾衫空間，同時又希望每次洗完衣服才，可以最快速度乾衣，那乾衣機一定是這類用家的不二選擇。同時，使用乾衣機有一另一個好處，就是省卻了晾衫的工序，對於一些沒時間做家務的用家，乾衣機比抽濕機來得方便。

資料來源：TVBS