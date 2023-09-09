Sonos Move 2正式發布｜全球頂尖的音響品牌，Sonos日前宣佈推出最新旗艦喇叭 Move 2即將於香港發售。這正是大受歡迎的便攜式喇叭 Move 的全新升級版本。新喇叭的規格、何時推出？以及售價，下文詳盡解說。



Sonos Move 2在原有功能上作出全面的提升與優化，無論是在室內還是室外，它都能為用家帶來如臨現場的精準立體聲效果，以及澎湃深沉的低音衝擊。採用專為便攜設計的嶄新聲學架構，包括雙高音揚聲器，能夠產生寬闊開闊的立體聲效果，讓人身臨其境：中低音揚聲器經過精密調校，提供深沉有力的低音。它同時支持藍牙和Wi-Fi兩種連接方式，可以通過藍牙將音樂流傳輸到兩個Move 2上，擴大音場；也可以通過Wi-Fi無縫將Move 2連接到家中其他Sonos系統設備，輕鬆打造沉浸式的派對氛圍。

👉 Sonos Era 100／Era 300上手試聽｜新一代智能喇叭音質大提升

功能上亦有升級，Move 2的電池續航力大幅提升一倍以上，可達24小時，成為戶外派對及露營旅行的絕佳伴侶。它運用可持續發展的材料打造，具備IP56防水等級，可經受住強風豪雨和炙熱陽光的考驗。機身設計上，Move 2增加了橄欖綠色選項，與室內外空間和諧配合。它配備直觀的觸控操作介面，支持Sonos語音控制、Amazon Alexa等，使用簡單方便。

Move 2已在官網及門市開始預訂，售價為$4,499元，將於10月6日正式發售。有興趣的樂迷值得留意，為大家帶來嶄新的流動音樂體驗。

👉 藍牙喇叭實測｜Fedner RIFF 可兼作結他AMP 乙女新夢師妹Aya試玩

同場加映：消委會20款Bluetooth喇叭報告

消委會早前測試市面上20款藍牙喇叭（無線、WiFi揚聲器），全20款機，包括6款插電式型號（無充置電池）及14款內置充電池可攜型號，售價約由$400至$6,800，以價錢、插／不插電分為4個組別，包括Sony、Marshall、B&W、Bose、JBL等共7個牌子WiFi Bluetooth Wireless Speaker，當中有款2千幾款式，水準媲美5K以上貴機。