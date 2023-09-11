iPhone 15應唔應該入手？專家用7個情況幫你分析｜換電可能仲好

iPhone 15 系列 9 月 13 日凌晨就發布，很多 iPhone 用家都磨拳擦掌，等看完新機發布後再想要不要換機。《華爾街日報》科技專欄作家 Nicole Nguyen 就幫大家列出 7 個情況，考慮你是否應該升級 iPhone 15。



4情況唔應該升級新機

Nicole Nguyen 指出，部分用家換機的理由，都是舊 iPhone 續航力下降，半日不到手機就已經沒電。其實 iPhone 鋰電池的壽命約有 500 個充電周期，即約 2 年時間，之後電池續航力就出現明顯下降情況。如果舊 iPhone 的功能已能滿足使用需要，而且沒有其他問題的話，其實只要換電池即能繼續使用，無需因此換 iPhone 15。

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另外，亦有部分用家由於螢幕碎裂所以想換部機，但 Nicole Nguyen 同樣認為，如沒有其他功能損壞，也是能透過換螢幕解鎖。而因儲存空間不足，令 iPhone 反應速度變慢的話，建議訂閱 iCloud 或在儲存空間中刪除不必要的內容。最後一個不應該升級的情況，就是正使用 iPhone 14 的話，其實功能上已經非常足夠，沒有必要每年都換新機。

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3情況應該升級

那什麼用家建議換機呢？Nicole Nguyen 認為，如果現時使用的 iPhone，已不能更新 iOS 17（iPhone 8、8 Plus和X以下機款），就應該升級。因為最新版本的 iOS 系統，除了新功能外，更重要的是安全更新和修復漏洞，太舊版本的 iOS 系統有機會令影響用家資料的安全性。

當然，如果舊 iPhone 出現明顯的零件失醒、損壞，維修費有機會都佔大部分機價，其實換新機更划算。同時，如 Apple 發布會公開了 iPhone 15 或 iOS 17，有一些用家很想使用的功能，亦可以考慮 Trade in 舊機換 iPhone 15。

資料來源：WSJ