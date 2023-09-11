Apple 發布會還有兩日就舉行（香港時間 9 月 13 日凌晨1時），預計 iPhone 15 將改用 USB-C，更傳出 AirPods 都同時會推出 USB-C 版本的充電盒。近日又有消息指出，隨 iPhone 充電頭改規格，連 MagSafe 外接式電池也會改用 USB-C，而且加入兩個驚喜的新功能。



彭博記者 Mark Gurma 最新消息爆料，Apple 正計劃為其他配件更換成 USB-C 規格，當中包括 AirPods、Mac配件，以及 MagSafe 外接式電池。Mark Gurma 透露，Apple 正開發 USB-C 的 MagSafe 外接式電池，不過暫時不能確定會否在兩日後的「Wonderlust」發布會公開。

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不過，X（Twitter）就已經有新 MagSafe 外接式電池的產品圖片曝光。根據 @fix apple 和 @MajinBuOfficial 的圖片，可見到新的電池已改用 USB-C 充電頭，而外觀即沒有重大變化。

除了更換成 USB-C 制式外，Mark Gurma 更指出新的 MagSafe 外接式電池將加入兩個新的功能，允許同時為多部 iPhone 進行無線充電，如正貼在其中一部 iPhone 機背充電時，可把另一部 iPhone 放在另一側亦能充電。

另外，Mark Gurma 提到有機會加入堆疊電池技術，即只要把多個 MagSafe 外接式電池堆疊起來，能提升無線充電的能力，這亦是比較新型的電池技術。

資料來源：MacRumors