iOS16.6.1版本主要修復零日（Zero-day）系統漏洞，因此 Apple 解釋 iPhone 用戶更新，以免黑客透過漏洞入侵 iPhone。而 iOS 16.6.1 版本會對電池續航力的影響情況，可以參考 YouTube@@iAppleBytes 以下實測結果。



iOS 16.6.1 更新修復兩大漏洞

Apple 昨日推出 iOS 16.6 版本，針對舊版與 ImageIO 框架和 Wallet App 有關的漏洞，黑客可以針對 iOS 製作含有惡意代碼的圖片，用戶不慎按到後有機會讓黑客入侵系統執行任意代碼，從而盜走用家個人資料。

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各位 iPhone 用家現在起已經可以透過 OTA 方式進行 16.6.1 版本更新

iOS 16.6.1 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13，5款手機測試，在滿電的情況和電池健康度 100％ 的情況下，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 16.6.1 版本下，電池使用情況。

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「iAppleBytes」的測試發現，有 3 款 iPhone 的電池續航力都有所提升，當中 iPhone 11、iPhone 12 的續航力提升得最高，增加 18～19 分鐘，而 iPhone 13 亦增加了 7 分鐘。另外，iPhone XR 的電池續航力下跌得最嚴重，足足減少了 18 分鐘。但由於 iOS 16.6 已發現兩個大漏洞，因此在電池續航力沒有大跌的情況下，仍建議用家更新 iOS 16.6.1，以確保解決漏洞問題。

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資料來源：YouTube @iAppleBytes