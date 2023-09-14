手機釣魚騙案防不勝防，不小心按了一個 sms 的連結，可能就會被人偷走手機的資料。部分用家就曾考慮為手機痴裝保安程式，不過市面上有眾多品牌，到底如何選擇呢？消委會就測驗 11 款流動（手機）保安程式，竟發現原來免費版的表現，比部分收費版更出色。



分免費／收費｜用途多多

消委會針對 Android 手機系統，在市面上找來 8 款收費版和 3 款免費版保安程式。消委會指出，收費版主要是有較多額外功能，如 VPN、防盜功能、密碼管理、家長監護等，收費由約 $58～$313 不等。而免運版主要提供手機保安服務，包括防衞惡意程式、檔案掃描偵察，以及防衞網絡釣魚騙案。

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消委會測試11款流動保安程式結果👇👇

+ 9

消委會測試的11款流動保安程式中，所有 App 在防衞惡意程式的表現都非常出色，下載及執行惡意程式時偵察率超過99%，而當中有 4 款更沒有對正常程式出現誤判：G Data、Bitdefender、ESET及F-Secure。

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針對現時常見的網絡釣魚騙案，消委會以約 200 個網絡釣魚的網址測試，發現 3 款免費版保安程式的防衞網絡釣魚成功率達 78.5% 以上，而收費版中的 F-Secure，成功率竟只有 47.5%。因此，如果是打算用來阻擋惡意程式、網絡釣魚的話，其實用免費版的保護性亦足夠。

資料來源：消委會「選擇月刊」-563期

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