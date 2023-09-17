iPhone 15、iPhone 15 Pro 系列早前已公布新機外觀、新功能，但其實仍有很多隱藏功能並未在發布會中公開。近日有外媒在 iOS 17 RC 版本中發現，iPhone 15 或將加入有關充電的新功能，可以避免電量充到 100%，來延長電池使用壽命。



新方法彌補「最佳化電池充電」不足處

9To5Mac 報導指出，在 iOS 17 RC 版本中，在程式碼中發現將加入一個新功能，讓用定可以限制 iPhone 的最大充電量。當用家打開這功能後，iPhone 會通知用家電池將充電至 xx%（如97%），以及提示 iPhone 預計完成充電的時間。

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有研究指鋰電池充電至 100% 後仍長期充電的話，會加速電池老化，Apple 亦曾推出「最佳化電池充電」，來減少 iPhone 處於完全充電的時間，以保護電池。不過「最佳化電池充電」需要用家有一個比較固定的充電習慣，效果才會顯著。因此，新功能可彌補「最佳化電池充電」的不足。

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iOS 17 將會隨 iPhone 15 推出而上架，正式版將在 9 月 18 日推出。雖然這新功能是在 iOS 17 的程式碼中找到出來，但 9To5Mac 分析預測，這功能並不一定所有能更新到 iPhone 17 的 iPhone 都能使用，或只有搭配 USC-C 的 iPhone 15 系列才支援。

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早前 iPhone 14 系列曾爆出，電池健康度在使用未及一年就跳了 10~15% 的災情，而且全球多個用家都出現這種情況，或 Apple 希望透過這新功能，避免 iPhone 15 系列再出現這種情況。

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資料來源：9To5Mac