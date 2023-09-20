iPhone 15系列於上周矚目登場，蘋果官方網站和官方應用程式於預購首日非常擠擁，其中主打高貴路線、首次採用堅固且輕量鈦金屬設計的iPhone 15 Pro系列最受歡迎。



Trade-in舊機額外享高達$1,100折扣

根據蘋果官方網站顯示，部份熱賣型號的發貨時間已排至 11 月初。若想快人一步搶先擁有新機，很多人都會選擇到電訊商上台出機，除可享機價折扣，更可獲一連串精彩禮遇，比起於官方網站出機更為優惠。

和記電訊旗下的尊尚品牌SUPREME推出極具吸引力的「一換一」舊機換新機計劃，吸納高端市場的iPhone 客戶。凡上台、續約或升級指定5G月費計劃的客戶，即可憑iPhone 5或以上之任何型號舊手機Trade-in換購新推出的iPhone 15系列任何一款手機，再額外享高達 $1,100折扣，而現有客戶更可尊享多$200優惠，即合共$1,300折扣。

多款高用量月費計劃 切合客戶不同需要

SUPREME一向主打高消費客戶，網羅多元化的尊尚禮遇及優惠，提供專屬和個人化的服務，為他們締造非凡優越的數碼生活。

SUPREME是次為iPhone 15系列精選了多款5G月費計劃，滿足不同需要的客戶，每款均備有高數據用量，適合流動辦公和需經常視像會議的專業人士、隨時隨地播放視頻的影片愛好者、以及機不離手的手遊達人。而經常穿梭中港澳三地的人士，則可選用包括30GB內地及澳門數據和內地副號服務的月費計劃。

尊享英皇戲院VIP會籍及其他豐富禮遇

SUPREME客戶除可以舊換新直接扣減機價，更可享總值超過$5,500的非凡禮遇，相比市場上類似定位的品牌，優惠絕對更勝一籌。其中，客戶可免費獲「英皇戲院VIP會籍」兩年，成為VIP會員後即可享豐富迎新獎賞，於港澳英皇戲院全年以高達85折優惠購買電影門票，網上訂票手續費全免，生日月更可獲電影贈券及精緻餐飲，禮品總值高達$2,400。

其他優越禮遇包括新晉品牌的型格手機殼兩個 (價值$656)、BowtieGo營養See計劃會員兩年和易賞錢積分等。由即日起，你可以到全線SUPREME店、supreme.vip 網站或透過私人助理上台預留新機。

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