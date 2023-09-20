iPhone 15系列上周五開訂，規格最高的iPhone 15 Pro Max話題最多，亦最受歡迎：先有內地官網一分鐘掃清，而本地官網即日訂機最快要等到11月，即使開價過萬依然無損氣勢。想盡早入手新機，其實仲有辦法，兼且用埋優惠，總成本最勁慳到$3,190！



新興換機玩法 「一換一」iPhone舊換新最精明

iPhone出名保值，Trade-in價一流，近年果粉新興一個玩法，將手上用了一兩年的iPhone Trade走，趁回收價依然高企時放出，再添少少錢換新機，一來一回就可以平價追新款。連續賣了iPhone 15年，3香港自然最知果粉心意，今次推出「一換一」優惠，選用指定5G月費計劃，額外加送$1,000淨機補貼，現有客戶更加送多$200（共$1,200），連同原有的$790淨機優惠，足足慳到高達$1,990，夠貼市兼有話題。

不抬價！ 入場月費只需$228

有說上台出iPhone是出機捷徑，以往iPhone上台月費最少四五百元，不過近年已經改變玩法，好似3香港「一換一」優惠，沒有乘機抬價之餘，平價買淨機入場月費只需$228，突破所有心理關口。

識得計一定計全期支出 至抵網絡商原來係佢？

作為精明消費者，買機前當然要四圍格價，個個台都話自己抵，識得計，當然唔止計月費，要計齊合約期內總支出至夠均真。

到底3香港入門月費$228是否抵用，數字最公道。額外淨機折扣方面，B台話雖88折，但須硬食$318月費計劃方可享有，C台更只減$1,000，怎也不及3香港高達$1,990的淨機折扣吸引。合約期內月費連行政費及機價總支出，3香港較B台及C台平出多達$3,190！

以上仍未計3香港加送的一系列額外獎賞，如12個月內地副號、網絡安全服務三選一（防詐騙來電服務、Zone Alarm網絡保安服務、VPN服務），以及時尚手機殼，全部實用不花巧！

特別追加：大灣區常客專用月費

溫馨一提，3香港另有一個$288月費計劃，除了100GB本地數據外，更可於合約期內以每月$38加購24個月額外共48GB內地及澳門數據，另再特別加送240GB本地數據，喜歡假日去大灣區消閒的話最適合，重點是，即使用$288月費計劃，全期月費連iPhone總支出依然較其他台低，始終3香港最抵！

【小編示範】iPhone 14 Pro Max升級iPhone 15 Pro Max 補$1,809機價成功入手

小編想將手上iPhone 14 Pro Max 256GB，於3香港續約$228月費，再以「一換一」升級至iPhone 15 Pro Max 256GB。根據小編查詢當日，舊機於3香港最高可以Trade到$6,400，另再額外補貼$1,200，總共最高$7,600！連同上指定5G月費計劃原有買iPhone 15的$790淨機折扣，最平只需$1,809就買到原價$10,199的iPhone 15 Pro Max 256GB！

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