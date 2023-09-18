邊款相機/手機最啱你？嚟百老滙「Smart 攝影」期間限定體驗館！

唔少攝影達人時不時都會喺社交平台分享攝影技巧，明明已經跟足，但係依然被女朋友嫌棄影得差？可能係你用錯相機！想搵一部適合自己嘅相機？唔洗盲舂舂周圍睇喇，只要到百老滙銅鑼灣怡和街分店嘅「Smart 攝影」期間限定體驗館，就可以一站式搵到唔同牌子、型號嘅相機、鏡頭、手機及配件，立即試啱新機兼享期間限定優惠！



市面上有林林種種牌子同型號嘅相機，要點揀先啱？剩係一味聽人講邊部好係唔夠架！不如親身試機，揀一部最啱手感、最有feel嘅先入手！位於銅鑼灣怡和街嘅百老滙分店，最近變身成「Smart 攝影」期間限定體驗館！唔單止集合手機、相機、鏡頭及配件等過百樣攝影產品，更設有「試影區」，有唔同攝影配件、道具，俾你試啱先入手！無論新手定攝影高手都可以搵到最Fit自己嘅攝影器材！

過百款器材俾你試 獨家驚喜優惠連連

唔同牌子嘅相機都有其過人之處，識得揀先可以影出最美一刻！主打影人像、幫女友打卡，FUJIFILM當然係不二之選；鍾意影城市建築、靜物嘅，Nikon無疑係最佳選擇；睇show睇表演時，唔想再影相影到爆光兼鬆郁矇，就要揀Canon 啦；而Sony相機就最適合毛孩家長影低好動毛孩可愛瞬間；要方便自拍，就非Samsung Galaxy Z系列莫屬。鍾意打波做運動，想捕捉動態嘅話，揀Honor就最啱啦！

喺銅鑼灣怡和街百老滙「Smart 攝影」期間限定體驗館，你可以一站式搵到唔同相機/手機品牌、機款，更可以喺體驗館內特別設置嘅「試影區」，利用區內提供嘅唔同攝影配件及道具自由配搭，任試任影，根據你最喜愛嘅風格揀選出最合適嘅攝影器材。

於活動期間，仲有唔同獨家驚喜優惠，更有限量版相機獨家發售，鍾意攝影嘅新手或高手千祈唔好錯過！

期間限定優惠︰

1.Fujifilm X100V Disney 100週年限量現貨發售

2. Nikon 180-600mm 限量現貨發售

3. Sony A7C M2及A7C R 限量預訂

4. Fujifilm X-S10 15-45mm 鏡頭套裝現貨限量發售（售價：$8,799）

5. Trade-in 購買 APSC 即減$300，Full frame 即減$500

6. 購買相機或鏡頭，並加購配件滿指定金額，即可享以下優惠：

$300-$599即減$30；

$600-$899即減$60；

$900-$1,199即減$90；

$1,200以上即減$120

7. 凡購買機身加購鏡頭可即減$300

8. 凡購買Sony／Nikon／Canon滿$10,000，加送 RANVOO RVFG2CTYWT1 FG2C 藍芽版掛頸風扇（WH）

9. 凡購買Fujifilm X100V／X-S20／X-T5／X-T30，加送COCINARE DCCOCICM-01 KRUSH 無線雪糕機（BK）

10. 凡購買Samsung Galaxy Z Fold5或Z Flip5，即送ITFIT掛頸降溫器一個

分店化身成藝術廊 會員尊享工作坊

攝影不但需要器材，更需要靈感！喺「Smart 攝影」期間限定體驗館內，唔單只有過百款器材俾你選擇，體驗館1樓更化身藝術廊，展出唔同攝影師嘅拍攝作品，俾你大飽眼福之餘，亦俾到你唔同嘅攝影靈感。

除咗用對眼睛欣賞其他人嘅作品，仲想親自操刀？於活動期間體驗館仲有唔同嘅攝影工作坊俾Broadway百老滙會員參加。未係會員嘅你，就立即登記成為會員( https://www.broadwaylifestyle.com/hk_tc/membership) ，除咗可以參加是次工作坊，更可享全年禮遇！

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百老滙「Smart 攝影」期間限定體驗館

日期：2023年9月8 至10月8日

時間：早上11時 至 晚上9時

地點：百老滙銅鑼灣怡和街分店

(銅鑼灣怡和街42-44號華人銀行東區大廈地下及一樓)

詳情：https://bit.ly/3EIQ5sA

除咗「Smart 攝影」期間限定體驗館」，住九龍嘅朋友仔懶得過海，嚟緊仲有相關展銷會喺德福廣場舉行，有興趣嘅朋友，不妨去行下啦！

百老滙「Smart攝影」體驗展銷會

日期：2023年10月 1 - 4 日

時間：早上11時至晚上9時

地址： 九龍灣德福廣場一期地下中央廣場

(資料及相片由客戶提供)