iPhone 15 收機價 郭明錤預計這款機最炒得｜系列已經開放預訂，並在 9 月 22 日（星期五）開賣。很多首日取機的買家，都會關心新 iPhone 的回收價如何，考慮是否「先賺一波」，再幫補換 iPhone 錢。著名分析師郭明錤最新預測 iPhone 15 系列有一款機，需求比上一代更多，這有有機會提高 iPhone 15 的回收價嗎？



iPhone 15 Pro Max 有望炒高？

郭明錤在 X（Twitter）發文指，從iPhone 15 預購的情況和出貨等待時間推算，Pro Max 的需求量如同預料之大，甚至比 iPhone 14 Pro Max 需求量更高。反觀 iPhone 15 Pro，需求量則比 iPhone 14 Pro 差，其估計是 Pro 用家轉移預購 Pro Max。而 iPhone 15、iPhone 15 Plus 的預購情況與上年相約。

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其中一間先達內手機回收店的「枱面價」（林勇 攝）

iPhone 之所以有得炒，就是因為需求強勁，而且首發日缺貨所致。早前曾報道過， iPhone 15 大陸國行版有「閹割」情況，不支援 Wi-Fi 6E、mmWave（毫米波）5G頻譜、Face Time 多人通話和 Face Time 音訊功能等，有機會導致他們搶購港版 iPhone 15。

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再加上郭明錤對 iPhone 15 的預購情況分析，或者暗示了 iPhone 15 Pro Max 今年仍有炒賣空間。參考上年 iPhone 14 開賣首日的先達盛況，iPhone 14 Pro Max 256GB 暗紫色最多賺$3,200，其他顏色和容量即在 $2,301～$3,101之間；iPhone 14 Pro 256GB 暗紫色最多賺$951，其他顏色和容量即在 $651～$901之間。如需求量能與上年匹比，那回收價應該能落在相約水平。

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當然，這只是根據 iPhone 15 系列的預購情況和出貨時間作分析，實際情況仍要到 9 月 22 日才能分曉。同時提醒各買家，炒賣商品涉一定風險，並不鼓勵盲目倒賣。

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資料來源：X@mingchikuo