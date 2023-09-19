淘寶電熱水龍頭安全｜淘寶家電向來都有一定的粉絲，不只是價錢夠吸引，部分產品更是香港較難找到。近日，有一名女網民就在 Facebook「淘寶開心share」分享於淘寶購買的一個即熱式電水龍頭，安裝後就能冷熱水兩用，而且即開即熱，大讚非常方便。不過卻引來一眾網民回覆，擔心這類家電的安全性。



女網民在 Facebook 上貼開箱圖分享，從淘寶以 109 人民幣（約$119）買了一個即熱式電水龍頭，能即時加熱廚房自來水，該女網民大讚：「冷熱水兩用，即開即熱好正」。從圖片中可見，這款水龍頭更有一個觸控螢幕，以調節自來水溫度，看似非常方便實用，但其實暗藏一定風險。

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由於這類電水龍頭的功率高，以女網民淘回來的為例，加熱功率就高達 3200W。而香港一般插座，電流最高為 13A，電壓為 220V，即功率最高是2,860W。一般而言，這種大功率的電器，需要獨立由高電流插座供電，如用家不理解情況，就直接在普通 13A 插座使用，有機會出現超負荷問題，造成短路甚至引發火災。有網民表示：「即熱式水龍頭超過13A，小心跳制」「其實最怕係佢唔識跳掣，咁就弊傢夥啦。」「呢隻野大陸試過電死人」「見人分享話會漏電，即刻打消念頭」

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另外，內地過去曾有新聞，即熱式電水龍頭在使用期間，突然爆炸，隨後更一直冒出白煙。本身淘寶買家電，就有質量風險，有機會品質未達香港要求，存在一定的漏電風險。先別說香港的供電制式、水壓與內地不同；單是內地與香港的電掣插頭制式都不一樣，由於電熱水龍頭屬功率用品，絕不建議使用萬能插蘇，並應該由專業電工更換三腳插，不能自行更換。由此可見，淘寶即熱式電水龍頭有不少「中伏位」，建議用家要謹慎使用。

資料來源： Facebook@淘寶開心share