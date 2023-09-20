慳電膽／LED燈膽誰更慳電｜家居慳電不只有從大型家電著手，其實各間房的燈膽，如果選擇得宜的話，能慳到不少電費。Facebook @「台電電力粉絲團」分享，原來最慳電的電膽，並不是慳電膽（台稱「省電燈泡」），而是 LED 電膽。



慳電膽 ≠ 慳電

很多人以為，燈膽要慳電節能，首首當然是買慳電膽。但其實這已經是不合時宜的想法。之所以會叫作慳電膽，是與傳統的鎢絲燈膽比較更慳電而得名。如果以相同的亮度（810流明）計算，鎢絲燈膽耗電約 60W，而慳電膽即是 11W。

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最慳的選擇，其實是 LED 電膽。台電指出，以約 1000 流明的省電膽計算，耗電約 21-23W，而相近亮度的 LED 電膽只約 8-9W，能源效率高出 60%。根據港電的「電器用電量一覽表」，每4小時鎢絲燈的用電多LED燈約0.21度電。因此，要選擇最慳電的燈膽，應選擇 LED。

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另外，還有一點關於電膽慳電的迷思，很多人會以為隨手關燈對慳電有幫助，但這其實只有一半正確。如將離開房間 3 分鐘以上，關燈的確能節省能源。而台灣經濟部標準檢驗局指出，如短暫離開不超過 3 分鐘，就算不關燈也對耗電沒太大影響。反而太常隨手關燈、開燈，卻會消耗電燈膽的使用期限，最終可能得不償失。

資料來源：台電電力粉絲團