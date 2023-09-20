WhatsApp資料過機｜買了 iPhone 15 的果迷，在享受A17 Pro處理、動作按鈕、USB-C 前，要先把舊機的資料轉移到新機上，當中包括每日必用的 WhatsApp 資料。不論是原先使用 iPhone，或者由 Android 轉會到 iPhone，以下的過資料教學都能幫你輕鬆回復 WhatsApp 對話記錄。



舊 iPhone WhatsApp 資料轉移到新 iPhone

如果是由舊 iPhone 轉用 iPhone 15 的話，WhatsApp 過資料就非常簡單。只要先在舊 iPhone 上把資料備份到 iCloud，再使用同一手機號碼、Apple ID 登入新機，就在從 iCloud 中回復 WhatsApp 對話記錄。

iPhone 15 Pro Max開箱實測｜USB C傳輸速度更快！5倍遠攝質素高

Android 機 WhatsApp 資料轉移到 iPhone

由 Android 機轉會到 iPhone 15 的話，WhatsApp 亦支援跨平台對話紀錄，但首先要滿足以下幾個條件：

1. 舊的 Android 手機已需要安裝 Android 5 或以上系統

2. 舊手機上的 WhatsApp 需要最少更新到 Android 2.22.7.74 或以上版本

3.舊的 Android 手機需要安裝《Move to iOS》App

4. 新 iPhone 需要安裝 iOS 15.5 或以上系統

5. 新 iPhone 需要是全新裝置、或已恢復原廠設定



iPhone 15開箱實測｜粉紅磨砂機身設計極吸引！2x影相及USB C實試

+ 6

Android 手機需要以《Move to iOS》App 進行資料傳輸，在新 iPhone 的初始設定中，直接選擇從 Android 轉移資料。至於耗時方面，則與用戶的 WhatsApp 紀錄檔案大小有關，動軏可達 1 小時或以上，如果可以的話，最好將轉移操作安排到工餘後進行。

iPhone 15 ProMax 2大理由必炒起？內地手機商：到貨比例近年最低