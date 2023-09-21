iOS 17 正式版已推出，雖然加入NameDrop、StandBy mode、即時語音 等多個新功能，但電池續航力出現明顯下降情況，而且用家使用後更發現一直使用的「三全音」鈴聲，竟被系統預設成「點滴」，不習慣之餘，更因太細聲令用家怨聲載道。



根據 9To5Mac 報導，外國很多果迷把 iPhone 升級 iOS 17 後，發現使用多年的預設鈴聲「三全音」，竟在 iOS 17 被替換成新鈴聲「點滴」/「迴響」。新鈴聲的音效比較低沉，因此有很多用家都表示很難聽到提示，就算聽到也不太習慣是自己手機發出提示。

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Apple 會在 iOS 17 為 iPhone 更改由初代使用至今的「三全音」鈴聲，有可能是特意選擇一款聲效明顯較低的鈴聲，以減少用家日常被提示聲干擾的情況。可是，每日都有很多重要資訊要在手機中接收和回覆，如因此遺漏的話，對很多用家來說都不太方便，如想換回原來的鈴聲，可使用以下方法：

雖然，這方法只應在 App 有留言、訊息通知時才能發出「三全音」鈴聲，而 iOS 17 系統預設通知音仍是「點滴」/「迴響」，不過以上做法起碼能把大多數的提示音換回習慣的「三全音」，能盡量減少聽到不新提示聲的情況。

資料來源：9To5Mac

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