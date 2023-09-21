iPhone 15 Pro有隱憂？B站UP主測試玩原神 A17 Pro竟現過熱問題
iPhone 15 Pro 系列改用 A17 Pro 晶片，在 Apple 發布會上更透露，《生化危機8：村莊》、《死亡擱淺》和《刺客信條：幻景》將能在 iPhone 15 Pro 上玩到，反映出首款 3nm 制程的晶片效能強力，令果迷非常期待 iPhone 15 Pro 的遊戲表現。可是，近日有內地媒體實測 iPhone 15 Pro 時，竟發現實際表現有一些落差。
A17 Pro 效能表現
iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 搭載的 A17 Pro 晶片，是 Apple 首款 3nm 制程晶片，性能備受關注。B站UP主「極客灣」實測 iPhone 15 Pro 時，發現A17 Pro CPU 綜合性能接近提升 10%，而 GPU 對比 A16 更是提升了 20%。
同時，iPhone 15 Pro 系列支援光追，「極客灣」使用 3DMark Solar Bay 實測後發現，A17 Pro 在光追性能上，對比驍龍 8 Gen 2 晶片強出不少。
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強大效能下的隱憂
可是，不只是性能提升，連帶使峰值功耗也達 14W，對比 A16 沒有明顯改善。而使用光追時，功耗也達到 10.52W，比起 A16 和驍龍 8 Gen 2 多出約約 1.5 倍。在強大的效果和高功耗下，iPhone 15 Pro 系列的散熱效果就令人擔憂。
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「極客灣」使用《原神》（4W功耗遊戲）實測，在 30 分鐘的跑地圖測試中，基本上都能全程保持在 60fps，比起 iPhone 14 Pro、搭載驍龍 8 Gen 2 的小米 13 Pro 和 紅魔8 Pro+ 的平均幀數和功耗表示都更好。而令用家擔憂的情況是，iPhone 15 Pro 遊玩《原神》時，機身表面溫度最高竟達到攝氏 48.1 度。
散熱性能的測試中可見，iPhone 15 Pro 和 Pro Max 的散熱效能都比驍龍 8 Gen 2 晶片的兩款 Android 機低，而沒想到的是，更比 iPhone 14 Pro Max 略為退步。雖然「極客灣」的測試並不一定完全準確，但如果對 A17 Pro 的打機表現有相當大期待的話，或者要再從新評估一下。
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資料來源：YouTube@極客灣