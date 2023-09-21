iPhone 15 Pro 系列改用 A17 Pro 晶片，在 Apple 發布會上更透露，《生化危機8：村莊》、《死亡擱淺》和《刺客信條：幻景》將能在 iPhone 15 Pro 上玩到，反映出首款 3nm 制程的晶片效能強力，令果迷非常期待 iPhone 15 Pro 的遊戲表現。可是，近日有內地媒體實測 iPhone 15 Pro 時，竟發現實際表現有一些落差。



A17 Pro 效能表現

iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 搭載的 A17 Pro 晶片，是 Apple 首款 3nm 制程晶片，性能備受關注。B站UP主「極客灣」實測 iPhone 15 Pro 時，發現A17 Pro CPU 綜合性能接近提升 10%，而 GPU 對比 A16 更是提升了 20%。

同時，iPhone 15 Pro 系列支援光追，「極客灣」使用 3DMark Solar Bay 實測後發現，A17 Pro 在光追性能上，對比驍龍 8 Gen 2 晶片強出不少。

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強大效能下的隱憂

可是，不只是性能提升，連帶使峰值功耗也達 14W，對比 A16 沒有明顯改善。而使用光追時，功耗也達到 10.52W，比起 A16 和驍龍 8 Gen 2 多出約約 1.5 倍。在強大的效果和高功耗下，iPhone 15 Pro 系列的散熱效果就令人擔憂。

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（圖片來源：YouTube@極客灣）

「極客灣」使用《原神》（4W功耗遊戲）實測，在 30 分鐘的跑地圖測試中，基本上都能全程保持在 60fps，比起 iPhone 14 Pro、搭載驍龍 8 Gen 2 的小米 13 Pro 和 紅魔8 Pro+ 的平均幀數和功耗表示都更好。而令用家擔憂的情況是，iPhone 15 Pro 遊玩《原神》時，機身表面溫度最高竟達到攝氏 48.1 度。

散熱性能的測試中可見，iPhone 15 Pro 和 Pro Max 的散熱效能都比驍龍 8 Gen 2 晶片的兩款 Android 機低，而沒想到的是，更比 iPhone 14 Pro Max 略為退步。雖然「極客灣」的測試並不一定完全準確，但如果對 A17 Pro 的打機表現有相當大期待的話，或者要再從新評估一下。

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資料來源：YouTube@極客灣