iPhone 15 系列正式開賣，可能有一部分用家已經有新機到手，部分更已經把 iPhone 15 Pro 送到先達。經常會有新聞報道指，用家從非官方渠道收到新 iPhone 後，發現並不是全新的原封機（原裝包裝盒），可能是翻新機、舊機重新包裝成全新狀態出售。而 Apple 似乎在 iPhone 15 系列上推出了新的安全機制以驗證真偽。



根據 9To5Mac 的報道指出，微博內地用家收到 iPhone 15 後，使用 UV 燈（紫外光燈）照射包裝盒背部，發現靠近頂、底都有一個隱藏的 QR Code 和標籤。只要用家掃 QR Code 後就能識別手上的 iPhone 15， 是否真正的全新原封機。

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上代 iPhone 14 推出時，就以包裝封條以確保新機沒有被開過，但很快就被爆解。不法商人甚至製作假的封條，重新貼在包裝上，以翻新機假冒全新機出售。因此，不難理解為什麼在發布會，或其他官方渠道中，Apple 也沒有公開提到包裝上有隱藏的 QR Code 和標籤，原來就是避免不法商人短時間內複製這些標籤。

iPhone 15 Pro Max開箱（林勇 攝）

iPhone 15 系列推出初期，特別是 Pro 系列，由於在缺貨狀態，部分心急想換新機的果迷可能會在 Apple Store 以外的渠道買機，9To5Mac 就提醒向其他人買 iPhone 15 時，可以這些方法來檢查是否全新：

1）仔細檢查盒子上的細節，掃描隱藏的 QR Code 和標籤。



2）檢查印在盒子上的序列號。



3）購買後，在賣家面前打開，並檢查設置應用程序中顯示的數據(如序列號和IMEI)是否與印在盒子上的一致。



資料來源：9To5Mac

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