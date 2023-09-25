iPhone 15 系列已開賣，有人已經收到新機，有人甚至已把新機放到先達，亦有部分仍在考慮是否要換機。iPhone 15 Pro 其中一個特色，就是改用鈦金屬邊框設計，以更堅硬、耐用據稱。網上就有媒體拿 iPhone 15 Pro 作跌落測試（Drop Test），但結果竟令果迷大跌眼鏡。



第一次測試：邊框表現出色

YouTube頻道@AppleTrack 用兩部同樣是即時全新開箱的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 14 Pro，進行跌落測試。第一次測試就針對鈦金屬邊框進行，以垂直 iPhone 的方法跌落。經過 3 次跌落測試，發現 iPhone 15 Pro 的鈦金屬方框只有輕微的擦損，而 iPhone 14 Pro 的邊角則有較明顯的破損。兩者的螢幕、機背也沒有損壞，表現令人滿意，同時也反映出鈦金屬的確比較堅硬。

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第二次測試：iPhone 15 Pro機背碎裂

第二次測試是以機背朝下的方式進行。各經過 4 次跌落測試後，iPhone 15 Pro 的機背角落碎裂，不過仍是集中在角落位置，而鏡頭邊框也有輕微擦損。iPhone 14 Pro 的表現則較好，機背沒有碎裂，只有邊角和鏡頭邊框有輕微擦損。而兩者的螢幕都沒有碎裂情況，機能亦完好。

第三次測試：兩者表現理想，iPhone 14 Pro略勝

第三次測試是以螢幕朝下方式進行。各經過 3 次跌落測試後，iPhone 15 Pro 在螢幕有一條由邊角伸延出的小裂痕，但仍不太影響使用。iPhone 14 Pro 的表現更理想，只有邊框位置出現輕微破損，但裂痕沒有延伸到螢幕內。

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第四、五次測試：iPhone 15 Pro 機背、螢幕完全碎裂

最後兩次的測試都是在比較高的地方進行，站在長椅上，手舉到最高以機背朝下方法進行。iPhone 15 Pro 的機背出現明顯的「蜘蛛網」式裂痕，iPhone 14 Pro 的機背則沒有破裂。兩者的螢幕也沒有增加明顯裂痕，機能亦正常。

第五次測試首先在約 3~4 米高以機背朝下方法進行。iPhone 15 Pro 機背已嚴重碎裂，3鏡頭也有破損。最令人驚訝的是，iPhone 15 Pro 的螢幕竟壞掉，下半部只能顯示白色，而且不能正常運作。iPhone 14 Pro 機背則仍未有明顯裂痕，螢幕同樣沒有碎裂，功能完好。

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再到約 6~7 米高位置測試，iPhone 15 Pro 的機背、螢幕都已經可說是完全爆裂，連鏡頭組都分解開來。而 iPhone 14 Pro 的機背、螢幕都終於出現嚴格裂痕，不過仍能運作，甚至拍攝功能也完好。

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（圖片來源：YouTube@AppleTrack ）

鈦金屬太硬？

鈦金屬不是硬度高，增加保護性嗎？會出現這個情況，可能正正是與鈦金屬「太硬」有關。由於不銹剛的硬度較低，受到撞擊是能吸收一定的衝擊力，從而減少對螢幕、機背的影響。鈦金屬的硬度較高時，衝擊力就不能給不銹剛般吸收並分散，較直接傳中機身上，導致螢幕、機背更較破裂。

iPhone 15 Pro vs Mate 60 Pro

另外有內地媒體比較 iPhone 15 Pro 和華為 Mate 60 Pro 時，亦測試在 100km/h 行駛的車輛中，把 iPhone 15 Pro 和 Mate 60 Pro 掉出車外，手機的保護性如何。測試發現 iPhone 15 Pro 的機底位置破裂，裂痕更在左邊螢幕一直延伸。Mate 60 Pro 的第二代崑崙玻璃螢幕則完好無缺，只有機背角落出現破損。

資料來源：YouTube@AppleTrack