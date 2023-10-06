Ricoh香港60周年智能混合工作間開幕、引領未來混合工作模式潮流

混合式辦公（Hybrid Working）結合了傳統的辦公室及在家工作兩種選項，在尋求彈性、高效的新時代，這種新的辦公模式漸漸步進主流視野。為了實現成功的混合式辦公，企業需要大膽改革創新、更要擁抱各式的新科技，智能工作間專家理光（香港）有限公司（下稱Ricoh） 最近就以新辦公室開幕的契機，為外界展示如何才能打造一個成功的混合式辦公空間。



Ricoh 全新混合式工作間揭幕、展示更高效工作解決方案

今年是 Ricoh 香港成立 60 周年，在日前就宣布啟用全新的混合式工作間，應用了 Ricoh 旗下一系列產品及方案，除了可讓員工體驗嶄新混合工作模式，亦讓 Ricoh 的合作夥伴到訪時可以親身感受各式專業技術投入工作時的實際情景。

Ricoh 常務董事嚴創基先生

Ricoh 常務董事嚴創基先生於開幕活動致詞時表示：「這個全新辦公空間配備了不同高端的數碼化技術和系統，目標是提升員工的參與度，促進更具活力的工作模式，一起解決公司的需求和挑戰。藉這次機會更冀望能啟發我們的客戶，將頂尖的專業技術融入他們的業務當中，因此今天會是我們Ricoh的一個重要里程碑，在此很榮幸能與各位一同成長，開創未來。」

Ricoh 三位高層為醒獅點睛

整個開幕活動盛況浩大，Ricoh 一眾高層以及來自各企業的嘉賓聚首一堂、互相交流智能工作間的體驗心得，現場更請來醒獅助慶，場面十分熱鬧。

鼓勵員工使用設施、全面發掘新辦公模式潛力

Ricoh 香港營運總監莊禮基先生

在開幕儀式後，Ricoh 香港營運總監莊禮基先生親自為來賓講解新混合式智能工作間的各項獨特之處。

莊禮基先生帶隊、為來賓講解新辦公室的各項獨特之處

Ricoh 新混合式智能工作間完全擁抱新一代的混合辦公模式，設計上為公司節省了 30% 傳統辦公空間，更將超過 60％ 的固定工作區域轉化為共用空間，可根據員工需要轉換成不同會議設定，例如在開幕典禮時可以坐上過百人的禮堂，在日常就是可供同事工作的開放式辦公空間，更加入了單車機、乒乓球桌和自助飲品機等休閒娛樂設施，大大消除了傳統工作間的侷促感覺。

混合式智能工作間內還加入了大量智能辦公設施，例如配備了先進語音和視訊會議技術、互動電子白板的會議室，方便員工可以隨時以視像與同事或客戶進行溝通協作。

只要用掃描 QR Code，手機就可以即時收到互動電子白板上的內容，方便同事溝通協作

而為了鼓勵員工使用新辦公室的設備，Ricoh 更會為使用這些新措施的員工提供「My Point」點數，供他們用於辦公室內的零食販賣機、或是在自家的 R Choice 網店上購買產品之用。

而為了鼓勵員工使用新辦公室的設備，Ricoh 更會為使用這些新措施的員工提供「My Point」點數，供他們用於辦公室內的零食販賣機、或是在自家的 R Choice 網店上購買產品之用。

Ricoh 全新混合式工作空間現正開放予企業客戶參觀，可於網上登記預約：http://bit.ly/46bgOtI