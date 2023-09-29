iPhone 15 Pro 過熱問題與Instagram app 有關｜iPhone 15 系列推出後，除了炒價情況，被討論得最多的就是手機過熱問題，甚至有用家只是正常打開 App、相機，已經感覺到機身明顯發熱。有人認為是台積電生產的 A17 Pro 晶片3nm產程有缺陷，亦有人認為是 iPhone 15 Pro 散熱設計欠佳。外國有 YouTube 頻道測試 iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 14 Pro Max，發現過熱的原因或與 IG ／Instagram app 有關。



YouTube@iPhonedo 使用 iPhone 14 Pro Max、iPhone 15 Pro Max 進行測試，兩部機同樣升級為 iOS 17，在未開啟任何 App 時，機身溫度約在 26.1℃。隨後他在 iPhone 15 Pro Max 打開 Instagram App，保持在個人檔案頁面，沒有再進行其他操作。再用溫度槍測左，發現機身溫度已增加到約 37.7℃。

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同時，他也在 iPhone 14 Pro 進行同樣測試，竟出現差不多的問題，打開 IG 後，機身溫度就增加至超過 37℃。而且在測試經過約 10 分鐘後，電量更減少了 10%，即是每分鐘就消耗 1% 電，情況非常嚴重。

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在「iPhonedo」的測試中發現，不只是 iPhone 15 Pro Max 有過熱問題，連 iPhone 14 Pro Max，甚至 iPad Pro 6 都有相同狀況，因此他認為有機會是 iOS 17、iPadOS 17 的系統與 App 不完全相容，令使用部分 App 會出現明顯過熱、耗電情況。因此他建議，如果每日常打開 IG 的話，就先不要急住升級 iOS 17。

資料來源：YouTube@iPhonedo